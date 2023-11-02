桃市府邀經濟部下周討論！SRF電廠朝撤案或廢止2方向 還有1問題要解決

桃園市議會今天市政總質詢，國民黨議員凌濤質詢，前市府為何讓3家有汙染虞慮的SRF（固態再生燃料）到觀音區桃園科技園區設發電廠？經發局長張誠說，原先不同意設廠並加設門檻，但109年12月經濟部召集開會，決議由經濟部發推薦函，以專案方式由市府同意業者申請入園，才會有3家SRF發電廠進桃科的情形，目前已經有2家正在蓋廠房、1家尚未動工。

張誠也表示，觀音區民眾表達反對立場後，經濟部次長曾文生上周參加地方的說明會，允諾會和市府再開會研議，會議已經確定下周一在市府舉行。

張誠說，下周與經濟部的討論依據民眾反映和專業研討，初步有撤案或廢止兩個方向，撤案必須有行政瑕才能撤案，廢止的前提必須是業者達不到要求和承諾，會和經濟部討論哪個方向合適，不過撤案或廢止後還有停工的問題。

桃園市長張善政也在議會表態，業者如果沒達到環保標準，絕不允許繼續動工往下走，市府會要求業者再確認是否會達到環保標準，環境部如果提高環保標準，業者也要跟著達到標準。

曾文生上周四晚上到觀音區參加SRF發電廠進桃科說明會時，回應地方虞慮時指出，經濟部的推薦函沒有強制力，當初考慮到廢棄物納管又可以有效利用熱質，所以才會推薦3家電廠進桃科，如果地方政府覺得不當可以否決，經濟部沒有任何權力凌駕地方政府的處置權；曾文生保證，只要桃園市府來文訂出開會討論SRF電廠後續處置時間，經濟部就會參加。

張誠上午在議會答詢說明，109年12月經濟部邀集能源局（現改為署）、市府開會研商時，提出3個方向討論SRF發電廠進桃科設廠，最後決議由經濟部用推薦函的方式，向桃園政府申請進桃科，總計核准3家。在凌濤質問下，張誠不諱言申請方向不符常態，不過最後是按經濟部的會議決議受理申請，也就是業者必須先取得經濟部能源局的設備設可，與建議專案入園的公文（推薦函），廠商申請文件必須切結承諾符合排放標準等事項。

凌濤說，經濟部沒有SRF發電廠業別，只能參考汽電共生的標準，讓人質疑懸浮微粒、二氧化硫、氮氧化物等排放物濃度應該有一定的標準，但還是會讓人質疑這樣的標準是否足以保護民眾健康？

環保局長陳世偉答詢表示，SRF電廠是用能源再生業進桃園設廠，目前3家有兩家正在建廠房，環境部已經注意可能會有超過排放標準的問題，包括桃科可能超過桃科總量排放標準，而且目前的環保管制規定恐怕不足以有效規範，因此環境部正在研擬相關管理草案。

凌濤指出，桃科所在位置觀音區大潭里已經有台灣最大的發電廠，煙囪密度全國最高，市政府原來不同意SRF電廠進桃科，卻因為經濟部長王美花和前桃園市長鄭文燦開會後就決定同意進桃科，完全不顧在地居民的健康。