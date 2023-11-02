逛市集、吃美食 新竹市4日周六舊城區封街辦活動

新竹市政府為了展現輔導舊城區成果，將於本周六（4日）中午12時至下午6時，於東門街（中央路至東前街區段）封街舉辦「竹風好市-商圈漫遊趣」活動。現場除集結今年度商圈輔導亮點店家及在地職人等20家攤位，也推出「竹風好物」展，歡迎民眾周末到舊城商圈參與。

市長高虹安表示，舊城區店家振興與活化是此次計畫的核心。今年舊城商圈輔導計畫吸引18間店鋪參與，顧問團隊為每戶商家量身打造專業輔導計畫，並依需求提供「創新服務或創新商品開發」、「店家環境優化」與「數位工具導入」三種面向資源，盼能提升商圈整體競爭力。

市府產發處長許智堡進一步說明，今年舊城商圈再造輔導計畫涵蓋18間店家，其中10間店家透過數位行銷策略如行動支付、自動點餐系統、SEO及網紅合作等，提升了運營效能和知名度；另有5間業者融入創新思維，將地方文化轉化為別具一格的商品。

其中「餅不甜可麗露」與關帝廟的聯名商品，利用可麗露與廟宇門釘的外形相似性，共同打造聯名商品；此外，3間店家如「新興種子行」透過顧問團隊梳理店家背景故事改造店面，營造出更豐富的空間環境，盼能成功打造成舊城商圈新亮點。

產發處表示，「竹風好市-商圈漫遊趣」市集攤位特別邀請此次計畫輔導店家，包含「新興種子行」、「鴻安堂中藥」、「餅不甜可麗露」、「風禾古早味蛋糕」、「美兆珠寶」設計等店家及新竹在地美食小吃和文創藝品擺攤。

此外，周六「竹風好市」推出消費滿額贈好禮活動，民眾於活動當日至市集攤位及東門市場和中央形象商圈指定店家消費滿百元，可獲得一張兌換券，集滿三張兌換券即可至服務台兌換環保帆布袋，數量有限兌完為止。歡迎民眾來逛市集、吃美食。