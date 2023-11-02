國道1號新竹南下段施工 上班大塞車

國道1號新竹路段南下97到99K處昨天早上因施工占用外側2車道，導致車流回堵長達21公里，一路塞到新竹市光復路、慈雲路等，不少用路人抱怨為何上班時段施工？高公局關西工務段解釋，因搶修橋梁伸縮縫工序無法切割且工期較長，已在檢討後續是否有其他施工交管方案，減少用路人不便。

由於施工封閉車道持續到昨早9點，時值竹科、新竹縣市通勤尖峰，原本的常態性壅塞變得更嚴重，不少用路人塞1小時還沒抵達目的地，甚至上不去國道，感嘆「塞到懷疑人生」。

交通部高速公路局北區養護工程分局關西工務段指出，路段橋梁伸縮縫損壞須緊急搶修，一次要施作3個車道，無法分開，施工期間又要維持部分車道通行，加上相關交通管制作業，整個施工期間須花費10到12個小時才能完成。

關西工務段表示，橋梁伸縮縫搶修離峰時間才能進場，前晚9點進場施作，因此跨到昨早的上班尖峰時刻，新竹路段上班交通流量本來就很大，造成更嚴重的塞車，對用路人造成不便感到抱歉。

至於後續若有類似施工能否盡量減低用路人衝擊？關西工務段指出，內部已有檢討後續調整方案，可能改為直接封閉全車道施工，就能縮短施工期間，壓縮在夜間就能完成，但施工期間就須規畫改道通行，將評估相關影響再決定。