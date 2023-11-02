桃市活動中心 2026完成E化租借

桃園市許多市民活動中心常多里共用，為搶熱門時段甚至發生爭論，市府民政局昨提出2026年底前建置「智慧市民活動中心」完成租借、門禁和管理3大E化目標，但議員憂心花大錢建置系統最後恐沒人會用，民政局說，會蒐集試用期遇到的問題，進一步優化。

桃園市共516個里、370個市民活動中心，涵蓋率約71%，許多里長和社區發展協會搶熱門時段辦活動，日前還鬧上警局，多位議員都呼籲，應有明確租借規範並上網公告租借標準，不要讓資源被少數人把持。

民政局副局長藍品畯昨在市政會議報告，民政局已研擬推動智慧市民活動中心，導入3大E化服務，包括E化租借、E化門禁及E化管理，盼讓民眾使用更方便、減少租借紛爭。

藍品畯說，資科局建置的「桃園場地租借」網站8月起上線，目前除復興區，已擇定全市12區各1場地試辦，明年3月希望有3成場地使用線上租借。

議員楊朝偉、許家睿認為立意良善，但也質疑活動中心多是長者使用，里長和長者租借都到區公所排隊臨櫃申請，市府花大錢辦的網路系統，長者恐怕不熟悉、根本不會用。

市長張善政會中也提醒，市民活動中心的服務人口多以長者居多，可能較不熟悉E化管理工具，民政局應多協助里長和長者，避免造成更多不便。

民政局自治行政科長盧永樂表示，目前場地租借網站仍有許多改善空間，包括流程繁瑣、介面不夠直覺、無法顯示已租用時段等，民政局正陸續蒐集相關問題，定期召開會議討論；藍品畯也說，未來希望使用手機就能租借市民活動中心，系統會再優化以符合長者需求。

至於E化門禁，民政局目標為手機遠端遙控開關門和監視器，設定提前送電方便使用；E化管理則利用使用者大數據分析，找出熱門時段、設備和課程等，作為租借、添購甚至新建需求等政策參考。