後龍大豆災損現金救助 水稻須會勘

苗栗縣後龍鎮沿海地區農田，上月初「小犬颱風」過境，造成結穗期的水稻變成「空包彈」，大豆等雜糧植株也枯萎，農民損失慘重。昨天上午農業部官員現勘後，公告大豆符合「農業天然災害救助辦法」，即日起辦理現金救助金每公頃2萬8000元，水稻部分依規定呈報，若符合救助標準、每公頃救助金有1萬8000元。

10月初小犬颱風來襲，強風造成苗栗縣沿水稻及大豆充實不良，葉片乾枯死亡，災損嚴重，立委陳超明邀集相關單位勘查；昨天上午11點，縣長鍾東錦、陳超明與農糧署主任秘書陳啟榮等官員，前往後龍鎮溪洲里、秀水里受損農田會勘水稻和大豆災害情形。

現場農民捧著被「鹹水風」吹打成空包彈的稻梗，以及望眼整片枯死的大豆田，紛紛訴苦作物化為烏有，希望政府能補助減少損失。

鍾東錦表示，小犬颱風造成後龍鎮近90公頃的大豆多數受損，水稻受損面積有待統計，農民損失嚴重。

陳啟榮說，後龍鎮等地區的水稻、大豆受損災情部份，農業部1日上午公告後龍鎮的大豆（另有頭份和苑裡）符合現金救助，農民自即天起10日內向鎮公所辦理申報，協助農友盡速復耕；至於後龍水稻近 500公頃有參加農業保險，此次的區域性災損，農業部再根據會勘結果辦理。