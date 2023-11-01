越夜越熱鬧！新竹市樹林頭夜市萬人朝聖 今開幕湧人潮

新竹市政府今年重啟樹林頭夜市營運，歷經上周10月25、27日試營運，2天約湧入超過6萬人，今天正式開幕，從傍晚5點一路營業到晚上11點，隨著天色越暗，越來越多人潮湧入逛街。市長高虹安今晚出席開幕活動，隨後逛攤大啖吉拿棒、地瓜球等夜市美食，歡迎民眾相約來逛夜市，也活絡在地商機。

新竹市樹林頭夜市位於東大路、鐵道路交界處，平時為樹林頭停車場，每周三、五晚上為夜市場地。樹林頭夜市今年重啟，市府規畫設置攤位數量逾200個，除了有夜市常見的美食小吃攤與套圈圈、彈珠等遊戲攤外，還有餐車、文創市集與藝文表演區。

竹市府產業發展處今晚安排樹林頭夜市開幕儀式，邀來戰鼓隊表演熱場，包括高虹安、市府產業發展處長許智堡、交通處長倪茂榮、民政處長施淑婷等人都出席，議長許修睿、副議長余邦彥與多名議員、里長也到場見證樹林頭夜市「重磅回歸」榮景。

高虹安說，夜市為台灣特有庶民經濟文化，很開心看到樹林頭夜市回歸後，許多民眾都來朝聖逛夜市「萬頭鑽動」，攤商上周試營運也備貨不夠、提早打烊，笑稱「沒想到新竹人那麼會吃、那麼會買。」她也透露自己愛吃夜市豬血糕、喜歡玩射氣球。

樹林頭夜市上周三試營運開始，每次開攤都吸引不少民眾相約前來，「人山人海」的熱鬧場景瞬間成為新竹人熱烈討論話題。由於總統立委大選將近，今晚包括時代力量立委參選人邱顯智、無黨籍立委參選人柯美蘭都到夜市出入口拜票，發放面紙文宣。

竹市府產發處表示，為提升消費品質，現場規畫統一洗滌區設置油水分離廚餘回收機設備並禁止攤商將廢水直接倒入排水溝，配合中央政策全面禁用塑膠杯減少廢棄物，市府衛生局也將派員不定期稽查衛生、噪音、食安等，確保夜市環境對民眾的影響。

針對民眾關心的樹林頭夜市交通資訊，產發處說明，收集2天試營運的意見回饋，今天正式營運，現場加派義交和服務人員，並在周邊重要路口設置改道牌面，提醒通過性車流提早改道，並將樹林頭大客車停車區、樹林頭公園入口前汽車停車區、夜市後方空地等3處作為臨時機車停車區。