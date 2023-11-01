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民進黨團批竹市預算案藍白護航逕付二讀 市議會這麼說

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會今天舉行本屆第2次定期會其中三讀議案第一讀會，大會決議新竹市113年度總預算案逕付二讀。圖／取自新竹市議會直播畫面
新竹市議會今天舉行本屆第2次定期會其中三讀議案第一讀會，大會決議新竹市113年度總預算案逕付二讀。圖／取自新竹市議會直播畫面

新竹市議會今天舉行本屆第2次定期會其中三讀議案第一讀會，大會決議新竹市113年度總預算案逕付二讀，會後民進黨團發出新聞稿，直言是在議長與民眾黨議員護航下逕付二讀，質疑都是為了市長高虹安。對此，市議會說明，按議事規則27條得決議不經審查逕付二讀，今天也有附帶決議，市府需向各議員充分說明預算，以利審議。

今天大會先由主計處長報告新竹市113年度總預算案籌編情形，之後擔任大會主席的議長許修睿提請審議是否逕付二讀，民進黨市議員劉康彥在會中發言表示，審查預算是議員本質，說明預算編列也是局處長責任，建議應該維持先前交付委員會審查模式。

市議員林彥甫說，表達時代力量黨團立場也希望能付委聯席審查，不過，無黨籍議員鄭成光認為，聯席審查每次都是討論半天沒結果，沒有功用，也沒有在實質刪減，到了二讀還是要逐條念，倒不如趁逕付二讀前，請市府逐一向黨團約時間好好說明。

綠黨市議員劉崇顯認為，應該要有實質審查的聯席審查會議，將有疑義的預算先提出，民眾黨市議員李國璋則附議鄭成光說法，認為聯席審查沒有效率，還是加重局處負擔。經逐一發言後由許修睿裁示逕付二讀，但市府應向黨團說明預算，比較務實。

民進黨新竹市議會黨團總召陳建名會後表示，黨團強烈反對議會逕付二讀此項決議，在議會的議事規則中，明載預算案一讀會後應交付有關審查委員會審查，如今藍白合作毫不遮掩，並認為明年總預算281億元創新高，但細看內容，許多項目多有爭議。

陳建名強調，定期會長達一個月的會期間就是希望市府官員能在委員會審查時針對其預算說明，議員也要盡到瞭解細節以及監督的責任，而不是僅在大會上包裹表決。並呼籲，不論黨派議員都應該扮演好代議士監督的角色，而非成為高虹安的橡皮圖章。

時代力量黨團總召林彥甫說，有其他議員同仁認為逕付二讀可以減輕市府局處長的負擔，但其實不然，市府要另外跟四個黨團說明，反而耗時且重工，且形同否定審查委員會的作用。且過去委員會功能不彰，應該是想辦法加強，而非讓委員會形同虛設。

市議會對此回應，依照議事規則規定，第一讀會議案於宣讀標題後，應交付有關審查委員會，但得決議不經審查而逕付二讀或撤銷之。此案經鄭成光提議逕付二讀並經議員充分討論，劉康彥同意逕付二讀，但市府必須向其黨團充分說明，做成大會決議。

據了解，今天會後市府已經與議會包括民進黨團、時代力量黨團在內約時間，在議會審查室說明明年度預算。

議員 時代力量 新竹

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