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小熊博物館停業批官僚擺爛 中市府：未依計劃正式營運

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
小熊博物館業者今在臉書宣布停業，痛批中市府官僚。市府回應，業者未依計劃擬定具體方案，至今未正式營運。圖／取自臉書
小熊博物館業者今在臉書宣布停業，痛批中市府官僚。市府回應，業者未依計劃擬定具體方案，至今未正式營運。圖／取自臉書

台中「小熊博物館」號稱亞洲最大泰迪熊博物館，今在臉書發出停業公告，位在台中外埔花博園區，透露一下雨館舍就漏水、使用執照無法變更。抱怨無法忍受台中市政府長期官僚式回應及作法，決定撤出台中外埔花博園區。

市府回應，與「泰迪天地股份有限公司」簽訂15年合作契約，打造「小熊藝術村農創園區」，農業局依契約規定完成園區資產點交等事項。該公司後續未能依計畫書完成，至今未能依期正式營運，農業局洽請相關單位共同協助並提出改善方案，但至今泰迪公司仍無法具體回應相關因應方案與期程。

小熊博物館標榜是台灣首創以熊為主題的博物館，今天突然宣告停業。業者在臉書發文控訴，投入千萬資金、空前人力。

業者說，曾經是國際級的花博展覽館，館舍每到下雨就漏水、建物使用執照無法變更，室內使用流動廁所，爭取近2年無法改善。

因此決定放棄了原先的夢想規劃，撤出台中外埔花博園區，2年的心血付之流水。未來若有適合的地點，會考慮重新營業。

小熊博物館有超過3000隻世界各地蒐藏的經典絕版泰迪熊展示，園區分別是小熊農場、小熊博物館及戶外區。

台中市政府指出，110年12月17日與「泰迪天地股份有限公司」簽訂15年合作契約，打造「小熊藝術村農創園區」，農業局表示依契約規定，已完成園區資產點交、用地變更與停車場建設、建物修繕、土地承租、申請交通指標、宣傳廣告與農特產品區招商說明會等事項。

農業局說明，廠商在申請階段已擬定投資計畫，包括「建物使用執照變更」及「臨時性建築物合法化」等，簽約後即應執行。但農業局洽請相關單位協助並提改善方案，但泰迪公司仍無法具體回應相關方案與期程。

市府站在歡迎民間投資的立場，將持續積極協助與輔導改善，盼此投資案順利進行。

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