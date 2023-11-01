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現勘小犬颱風農作災損 後龍大豆即日起辦理現金救助金

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
現場農民捧著被「鹹水風」吹打成空包彈的稻梗，紛紛向官員訴苦，辛苦耕作的作物化為烏有，希望政府能補助減少損失。圖／苗栗縣政府提供
現場農民捧著被「鹹水風」吹打成空包彈的稻梗，紛紛向官員訴苦，辛苦耕作的作物化為烏有，希望政府能補助減少損失。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮沿海地區農田，上月初「小犬颱風」過境，造成結穗期的水稻變成「空包彈」，大豆等雜糧植株也枯萎，農民損失慘重。今天上午農業部官員現勘後，將公告大豆符合「農業天然災害救助辦法」，即日起辦理現金救助金每公頃2萬8000元，水稻部份依規定呈報，若符合救助標準、每公頃救助金有1萬8000元，農民聞訊均拍手叫好。

苗縣府農業處指出，10月初受到小犬颱風的影響，強風造成水稻及大豆充實不良，葉片乾枯死亡，災損嚴重，立委陳超明為農民發聲，陸續邀集相關單位辦理苑裡鎮、通霄鎮及西湖鄉的水稻災害勘查工作，並已爭取天然災害現金救助，協助鄉親減少損失。

今天上午11點，縣長鍾東錦、立委陳超明邀集農糧署主任秘書陳啟榮、苗栗改良場副場長施佳宏等官員，會同多位議員、後龍鎮長謝清輝、後龍鎮農會理事長黃子琴和總幹事黃文恭等人，前往後龍鎮溪洲里、秀水里受損農田會勘水稻和大豆災害情形。

現場農民捧著被「鹹水風」吹打成空包彈的稻梗，以及望眼整片枯死的大豆田，紛紛訴苦作物化為烏有，希望政府能補助減少損失。

陳啟榮說，後龍鎮等地區的水稻、大豆受損災情部份，農業部依據「天然災害補償辦法」，1日上午公告後龍鎮的大豆（另有頭份和苑裡）符合現金救助，農民自明天起10 日內向鎮公所辦理申報，每公頃現金救助2萬8000元，協助農友盡速復耕；至於後龍水稻近 500公頃有參加農業保險，此次的區域性災損，農糧署、苗栗農改場和苗栗縣政府今天聯合會勘後，農業部再根據會勘結果辦理。

鍾東錦表示，此次小犬颱風過境時宛如「狂犬」般肆虐，造成後龍鎮近90公頃的大豆多數受損，水稻受損面積有待統計，農民損失嚴重，農業部今天公告大豆現金救助案，希望能紓緩農民損失、協助儘速移除受損、栽種新作物。

後龍鎮近90公頃的大豆多數受損，望眼整片大豆植株枯死，農業部官員今現勘後，將公告後龍鎮大豆符合「農業天然災害救助辦法」，即日起辦理現金救助金每公頃2萬8000元。圖／苗栗縣政府提供
後龍鎮近90公頃的大豆多數受損，望眼整片大豆植株枯死，農業部官員今現勘後，將公告後龍鎮大豆符合「農業天然災害救助辦法」，即日起辦理現金救助金每公頃2萬8000元。圖／苗栗縣政府提供

農民 小犬颱風 農業部

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