桃園國際動漫大展獲國際肯定 明年移師中原文創園區

「2023桃園國際動漫大展」近期獲墨爾本設計大獎「活動展演類」金獎、倫敦設計獎「活動類」銀獎。桃園市長張善政表示，桃園國際動漫展已舉辦12年，明年將移師中原文創園區舉辦，相信屆時將會更有特色，也期勉文化局同仁持續努力，明年可以繼續得獎。

今年桃園國際動漫大展以「動漫·躍動全世界」為主題，頗受好評且參觀人次達19萬人。文化局表示，墨爾本設計大獎是由全球知名創意社群DRIVENxDESIGN發起的國際大獎，本屆參加案件約1700件作品；倫敦設計獎則是2023年由國際獎項協會International Awards Associates新增的獎項，本屆參賽作品超過1200件。

張善政表示，活動辦得有格調才能在國際被看見， 桃園這次獲得許多獎項， 可見文化局的團隊有多優秀；桃園國際動漫大展至今舉辦第12年，每年吸引不少民眾參加，明年將在中原文創園區舉行，歡迎民眾共襄盛舉。

另，2023桃園閩南文化節系列活動「藝閣vs踩街」及自製大戲「鬥陣3」也分別獲「美國繆思創意大獎－活動類」金獎及最高榮譽鉑金獎；2023桃園地景藝術節獲「美國繆思設計大獎－概念設計展覽及活動類」金獎。

文化局表示，桃園以閩南文化節讓世界看見台灣的民俗文化，並以地景藝術節讓世界看見台灣的藝術能量，參觀人次更超過百萬，希望未來能持續帶給市民更多優質的藝文活動。