快訊

大陸出手LISA微博帳號被炸了！只剩一串數字 Angelababy超慘下場曝光

高市新興分局偵查隊驚爆「洩密」 雄檢兵分2路搜索、帶回1警偵訊

稱柯侯朱密會「一切又回到原點」 民眾黨副秘：已無郭柯配的可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園國際動漫大展獲國際肯定 明年移師中原文創園區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市文化局舉辦桃園國際動漫大展、地景藝術節等活動獲國際大獎，文化局長邱正生（左）今將獎項呈獻給市長張善政（右）。圖／市府提供
桃園市文化局舉辦桃園國際動漫大展、地景藝術節等活動獲國際大獎，文化局長邱正生（左）今將獎項呈獻給市長張善政（右）。圖／市府提供

「2023桃園國際動漫大展」近期獲墨爾本設計大獎「活動展演類」金獎、倫敦設計獎「活動類」銀獎。桃園市長張善政表示，桃園國際動漫展已舉辦12年，明年將移師中原文創園區舉辦，相信屆時將會更有特色，也期勉文化局同仁持續努力，明年可以繼續得獎。

今年桃園國際動漫大展以「動漫·躍動全世界」為主題，頗受好評且參觀人次達19萬人。文化局表示，墨爾本設計大獎是由全球知名創意社群DRIVENxDESIGN發起的國際大獎，本屆參加案件約1700件作品；倫敦設計獎則是2023年由國際獎項協會International Awards Associates新增的獎項，本屆參賽作品超過1200件。

張善政表示，活動辦得有格調才能在國際被看見， 桃園這次獲得許多獎項， 可見文化局的團隊有多優秀；桃園國際動漫大展至今舉辦第12年，每年吸引不少民眾參加，明年將在中原文創園區舉行，歡迎民眾共襄盛舉。

另，2023桃園閩南文化節系列活動「藝閣vs踩街」及自製大戲「鬥陣3」也分別獲「美國繆思創意大獎－活動類」金獎及最高榮譽鉑金獎；2023桃園地景藝術節獲「美國繆思設計大獎－概念設計展覽及活動類」金獎。

文化局表示，桃園以閩南文化節讓世界看見台灣的民俗文化，並以地景藝術節讓世界看見台灣的藝術能量，參觀人次更超過百萬，希望未來能持續帶給市民更多優質的藝文活動。

文化局

延伸閱讀

活動中心租借太搶手引紛爭 桃市府拚3年完成E化登記

桃園大樓藏天九牌職業賭場 警重裝摸黑攻堅逮35人

桃園歷史建築變身咖啡廳＋1 明年上半年開幕

桃園復興新區長走馬上任 蘇佐璽：今起當復興區的僕人

相關新聞

苗栗縣舉辦優質大閘蟹評鑑出爐 養殖戶鄧良洲獲特等獎

苗栗縣優質大閘蟹評鑑競賽暨觀光產業推廣活動，今天中午在苑裡鎮漁香園餐廳舉行，經專業評審根據大閘蟹的膏黃飽滿度、外觀及口感...

打擊新興科技犯罪 桃園規劃成立「數位科技戰情中心」

因應科技犯罪的挑戰，桃園市長張善政今上午主持市政會議，聽取警察局「桃園科技犯罪偵查2.0暨數位科技戰情中心」專題報告，表...

現勘小犬颱風農作災損 後龍大豆即日起辦理現金救助金

苗栗縣後龍鎮沿海地區農田，上月初「小犬颱風」過境，造成結穗期的水稻變成「空包彈」，大豆等雜糧植株也枯萎，農民損失慘重。今...

桃園國際動漫大展獲國際肯定 明年移師中原文創園區

「2023桃園國際動漫大展」近期獲墨爾本設計大獎「活動展演類」金獎、倫敦設計獎「活動類」銀獎。桃園市長張善政表示，桃園國...

活動中心租借太搶手引紛爭 桃市府拚3年完成E化登記

桃園市共有516個里，但只有370個市民活動中心，多里共用情況普遍，常為搶熱門時段爭論不休。民政局今天在市政會議表示，已...

無法判讀QR Code車票 苗栗火車站1樓進出站被批卡卡

台灣鐵路管理局苗栗火車站改善動線，1樓今天開放進站，但驗票機無法判讀QR code車票，挨批還是卡卡，苗栗站回應目前以人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。