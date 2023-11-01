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無法判讀QR Code車票 苗栗火車站1樓進出站被批卡卡
台灣鐵路管理局苗栗火車站改善動線，1樓今天開放進站，但驗票機無法判讀QR code車票，挨批還是卡卡，苗栗站回應目前以人工驗票暫時取代，本月下旬增設1台驗票機，可望解決問題。
苗栗火車站因跨站式站房，售票及進、出站匣門設在3樓，東站1樓閘門原只提供出站，動線不友善老人及身障者，台鐵回應改善，1樓今天起每天上午7點至晚上8點開放進出， 但有讀者發現QR code車票無法判讀，進出閘門還是卡卡。
站方表示，驗票機改為進、出雙用後，發生無法判讀QR code車票狀況，目前暫時以人工驗票取代，其他票證進、出站還是沒有問題，站方預定本月下旬會在1樓增設1台驗票機，進、出站各有1台，應該就沒有問題。
苗栗縣肢體傷殘自強協會理事、無障礙設施審查及勘檢委員王封台，他長期追蹤苗栗火車無障礙動線，他說，火車站的動線設計很有問題，沒有電扶梯，進出站的兩座電梯都在角落，電梯又不時故障，行動不便老人或身障者，甚至提拿大行李的旅客都怨聲載道，不斷的反映下，火車站最近終於有改善，火車是大眾運輸，尤其搭乘旅客有許多行動不便族群，應該要有更人性化的考量，例如售票口設在一樓，或規畫斜坡道，以應不時之需。
台鐵指出，苗栗火車站1樓開放進、出站，歡迎旅客多多利用，此外，電扶梯工程已完成基本設計，預計今年12月完成細部設計及預算編列，明年1月向苗栗縣政府申請變更使用執照，4月辦理招標，如果招標順利，7月開工，2025年完工，逐步改善動線。
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