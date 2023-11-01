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遭疑捕犬車拖行黑狗 桃市府：狗因緊張半路跳車

中央社／ 桃園1日電
桃園有民眾發現動保處管制車後方有黑狗遭懸吊、拖行掙扎。動保處今天說，當天臨時接獲黑狗救援案，載運過程中黑狗因緊張跳車，目前生命跡象穩定。圖／翻攝自臉書桃園在地生活大小事
桃園有民眾發現動保處管制車後方有黑狗遭懸吊、拖行掙扎。動保處今天說，當天臨時接獲黑狗救援案，載運過程中黑狗因緊張跳車，目前生命跡象穩定。圖／翻攝自臉書桃園在地生活大小事

桃園有民眾發現動保處管制車後方有黑狗遭懸吊、拖行掙扎。動保處今天說，當天臨時接獲黑狗救援案，載運過程中黑狗因緊張跳車，目前生命跡象穩定。

有民眾在臉書發文表示，「親眼目睹的畫面，大黑狗被掛在可能是公家單位的捕狗車後面拖行，一開始還有微微的掙扎，最後只剩屍體吊掛在車後搖盪」。

桃園市政府動物保護處今天發布新聞稿表示，10月30日上午動保處管制車為辦理遊蕩犬貓處理案件出車前往內壢，途中臨時接獲民眾通報中壢中興路一段有黑犬掉落溝渠無法脫困，因為有急難救助需求要優先處理。

動保處表示，動保人員趕到後，立刻跳入水溝將黑犬救出，第一時間觀察犬隻身體虛弱且有部分外傷，評估需送往獸醫院治療；當天車上的籠子已裝滿遊蕩犬貓，動保人員將黑犬拴綁、做好防護後放在車內，但黑犬疑似因爲情緒緊張，才在載送途中跳出。

動保處表示，黑犬經送至獸醫院診療、評估身體較虛弱需住院治療，目前生命跡象穩定且已恢復進食，持續觀察、醫療中；已全面檢視管制車安全性，並加強執勤人員再教育，以避免類似情況再發生。

桃園 狗狗

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