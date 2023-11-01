桃園復興新區長走馬上任 蘇佐璽：今起當復興區的僕人

桃園市復興區長補選新當選區長蘇佐璽，今天上午在復興區公所舉行區長宣誓就職及交接典禮，由副市長蘇俊賓監交，蘇佐璽接下印信走馬上任，蘇俊賓期許區公所與中央、市府一起努力發展興區觀光，蘇佐璽表示，他今天起就捲起袖子，推動新復興區政，爭取中央、市府經費發展復興，「今天起區公所做復興區最好的僕人」。

復興區長游正英今年8月病逝，市府辦理第三屆復興區長補選，由無黨籍、前行政院原住民委員會副主委蘇佐璽當選區長，蘇俊賓在宣誓就職典禮監交和頒發當選證書，包括原民會主委夷將·拔路兒及議員、新北、台中多位區長觀禮，市長張善政贈送「德孚眾望」匾額、市議長邱奕勝贈送「勤政愛民」匾額祝，各界人士出席場面熱鬧。

蘇俊賓表示，復興區1.3萬人口，服務面積卻占桃園市的七分之二、約29%，在有限資源治理區政，擔任區長很辛苦，前區長游正英常邀請上山視察、積極爭取預算建設復興，蘇佐璽出自教育界精英，擔任過原民會副主委，希望中央、原民會支持復興區經費建設，蘇佐璽帶領區公所與中央、市府一起努力，做好復興區建設發展和觀光。