苗栗公費流感疫苗還剩5萬多劑 18鄉鎮市59家免收掛號費接種

公費流感疫苗第二階段今天開打，苗栗縣還有5萬多劑，第一階段施打率六成三，縣府衛生局籲請籲合資格民眾，尤其是老幼高風險族群踴躍接種，目前有59家醫療院所不收取掛號費，提供接種服務，

公費流感疫苗第二階段50歲至64歲無高風險慢性病成人今天開打，苗栗縣醫療院所接到不少詢問電話，但因上班日關係，苗栗市、大湖鄉衛生所施打賽諾菲疫苗，一個上午分別有200多人、20多人施打，苗栗市衛生所也會開辦假日接種。

全縣有84家合約醫療院所施打公費流感疫苗，衛生局調查其中59家免收掛號費，包括18鄉鎮市衛生所，弘大、協和、李綜合、大眾、大千綜合、新生、南勢、大順醫院。

天恩、良宜、安和、怡安、宜佑、仁泰、張仲達、晟新、蔡志弦、周博治婦產科、詹求孚、連進昌、小太陽、里仁、慈惠聯合、何智博、中心、立健、龍澄、

佑誠、台安、何智超、善美、劉文淦小兒科、真心、張聯合、福苗、老庄、卓錫彬、林可迅、公館、後龍、竹南診所。

衛生局指出，苗栗縣公費流感疫苗13萬9000劑，目前剩餘5萬2084劑，比率63%，根據疫管署10月29日統計，第一階段接種，長者施打率34.7%，略低全國平均的35%，未入學幼童33.8%，全國平均36.4%，其餘學生、醫護、機構、防疫及畜禽業施打率，都高於全國平均。

衛生局說，4種公費流感疫苗不論廠牌在保護力與不良反應發生率上，均無差異，目前流感疫情仍持續，接種疫苗是預防流感最有效的方法，可減少流感併發重症風險、降低死亡率，符合公費流感疫苗接種資格民眾，尤其是老幼盡快接種，以免疫苗用完。