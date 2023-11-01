桃園抗議SRF竹縣還產製？環保局：新豐垃圾去化雙贏政策

3家固體再生燃料（SRF）發電廠將進駐桃園科技工業園區，引爆居民反彈。新竹縣議員徐瑜新今在環保局施政報告時提出質疑，關於新豐掩埋場垃圾去化，當時提出要把廢棄物製成SRF燃料化，如今桃園居民抗議，未來這些SRF如何處理？環保局長蕭宏杰也說明，狀況不一樣，桃園是要設置專燒爐收事業廢棄物做成SRF，竹縣則是要將縣內垃圾去化產製成SRF。

新竹縣環保局長蕭宏杰今天在議會施政報告中，針對垃圾去化進行說明，新竹縣與新竹市及苗栗縣簽約每日代處理垃圾量分別為150及130公噸，並需配合運回底渣，今年4月至9月從新竹市運回999.53公噸底渣、苗栗縣運回2693.36公噸。

蕭宏杰表示，由於新竹縣目前面臨垃圾暫置及未來鄰近焚化廠歲修及整建問題，同時配合中央循環經濟目標，環保局2021年起辦理「一般性廢棄物分選轉製固體再生燃料（SRF）供應事業單位評估與監督計畫」，將一般廢棄物機械分選後轉製成SRF，再供應新竹縣事業單位作為替代燃料使用。

蕭宏杰說，以新豐掩埋場來說，已累計完成3018.63公噸垃圾分選，並產製2149.27公噸SRF成品、回收鐵金屬4.25公噸與非鐵金屬0.18公噸。雖然SRF成品符合環境部標準，但去化端（廠商）仍有更嚴謹要求，今年9月已媒合廠商試燒200噸SRF，未來將繼續積極媒合去化端。

徐瑜新質疑，關於新豐掩埋場垃圾去化，當時提出要把廢棄物製成SRF燃料化，如今桃園居民都在抗議SRF，未來新竹縣產製的SRF末端如何處理，焚化爐可以燒嗎、這些SRF有符合環境部標準嗎？

蕭宏杰指出，新竹縣SRF狀況和桃園市不一樣，桃園是由鍋爐廠商來設置專燒爐，收取事業廢棄物做成SRF後作為發電供熱能使用，新竹縣是將縣內垃圾產製成SRF，並按照環境部規定檢測後，符合標準才能作為燃料。

蕭宏杰表示，新竹縣因垃圾廢棄物暫置狀況太多，不能完全靠未來的焚化廠（新竹縣促進民間參與高效能垃圾熱處理設施投資BOO案），必須多元化處理。環保局2年前就啟動SRF計畫，和新竹縣內使用燃煤熱能的鍋爐廠商合作，用SRF取代煤來燃燒，一方面幫助垃圾去化，也讓事業單位減少煤採購，替代率可達4成，這是雙贏政策。