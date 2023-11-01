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醫療政見交鋒 邱鎮軍、曾玟學都提部苗醫在地升級

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣立委第二選區國民黨參選人苗栗市長邱鎮軍，今天公布醫療政見。本報資料照片
苗栗縣立委第二選區國民黨參選人苗栗市長邱鎮軍，今天公布醫療政見。本報資料照片

苗栗縣鄉親殷殷期盼醫療品質提升，立委第二選區（山線）國民黨參選人苗栗市長邱鎮軍、無黨籍縣議員曾玟學，都承諾將來如果進入立法院列為要務，兩人政見都看重衛生福利部苗栗醫院升級。

邱鎮軍今天公布醫療政見，他表示，縣長鍾東錦今年3月延攬48名醫學中心等級專科醫師，駐診縣內7大醫院，現況苗栗要蓋大醫院條件繁多，但鄉親不能總是等，未來他要協助縣府推動延攬醫師駐診苗栗，更要教學醫院級的主治醫師駐診，而且還要同步進行，加速現有在地醫院升級、擴建，達到階段性目標。

衛福部苗栗醫院擴建放射腫瘤中心，及急重症醫療大樓，造成停車空間不足，公所協助取得醫院周邊公所土地使用權利，如果有需要利用到私人土地，他也願意主動幫忙協調，讓擴建規畫更完善，早日改善醫療品質。

邱鎮軍表示，未來如果進入國會，首要任務之一，就是加速推動苗栗5G網通技術，導入智慧遠距醫療，並擴大服務科系及鄉鎮，他與鍾東錦、縣府團隊都會努力，他說到做到。

曾玟學也提出醫療政見，他說，進入國會後將和在地醫療機構一同努力，爭取竹苗地區有一家醫學中心，成為苗栗地區的重要支柱，目前鄰近苗栗的醫學中心林口長庚醫院及台中榮民總醫院，未來將與衛福部共同商討，確立醫學中心成為地區醫療領頭羊，讓苗栗擺脫邊陲地帶的窘境。

衛福部有責任投注更多資源，部苗醫要升級，爭取成為重度急救責任醫院，提升急症、重症、癌症及難症的治療能力，特別是縣內較缺乏的癌症醫療資源，如協助放射腫瘤大樓盡快完工，相關醫護資源盡快跟上。

此外，衛福部在前瞻計畫中推動的5G遠距診療計畫，在南庄鄉已經略有成效，但是目前只有為恭醫院提供服務，而山線的交通並不便捷，其他鄉鎮也有需求，未來將爭取投入更多資源在其他鄉鎮布點，民眾若有慢性疾病或心臟內科的初步檢查需求，無需長途移動即可滿足。

苗栗縣立委第二選區無黨籍參選人縣議員曾玟學，提出醫療政見。本報資料照片
苗栗縣立委第二選區無黨籍參選人縣議員曾玟學，提出醫療政見。本報資料照片

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