銅鑼反對設畜牧循環中心

針對苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心，地方昨天成立自救會，議員也提案，並透過立委質詢，三箭齊發要求縣府撤案，縣長鍾東錦表示交由中央評估，「如果不對就不做」。

縣府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環中心，廠商已提報興辦事業計畫書，縣府函送農業部，地方表達強烈反對，昨在銅鑼鄉中平集會所成立自救會，會長陳治安、總幹事陳諺緯、顧問銅鑼鄉民代表徐裕逢，會場掛白布抗議，湧進大批民眾。

議員黃芳椿、羅貴星、曾玟學、陳光軒，鄉長謝昌年、鄉民代表會主席林久炲等人到場，陳治安、陳諺緯及徐裕逢說，苗栗不是養豬大縣，沒有必要設置化製場（畜牧循環中心），尤其上月還發生死豬、死雞掉落街頭事件；化製場也將危害好山、好水及好空氣，甚至鄉親健康。

自救會也發起連署，超過4000人響應，並尋求地方民代和立委支持，要求縣府撤案，否則發動到縣府抗爭；黃芳椿等人指出，已在議會提案要求縣府撤案、農業處專案報告，並擬訂相關自治條例，規範化製場地點、距離等限制。

昨天縣務會議也討論畜牧循環中心案，鍾東錦表示，畜牧循環中心集中畜牧廢棄物再生資源，現在的設備層層防護味道外散，目前屬於前期規畫階段，最後中央評估，如果不對就不做。