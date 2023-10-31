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車友請注意！台3線獅潭「雙輸」區測路段 11月起恢復執法

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
台3線公路苗栗縣三灣、獅潭2處區間測速路段，10月暫停執法1個月調查區測與噪音關聯，11月1日起恢復執法。記者胡蓬生／攝影
台3線公路苗栗縣三灣、獅潭2處區間測速路段，10月暫停執法1個月調查區測與噪音關聯，11月1日起恢復執法。記者胡蓬生／攝影

車友注意了！苗栗縣三灣、獅潭鄉的台3線公路有兩處路段實施區間測速，但車友團體抱怨區間測速反而讓沿線成了「最吵的路段」，苗栗縣警局為此宣布10月暫停當地區間測速執法1個月，期間將調查噪音潛勢、區測與噪音關聯，據以分析研擬相關防制措施。目前暫停執法期限即將屆滿，警方表示明天11月起將恢復區間測速執法，請駕駛人行經時注意速限。

三灣、獅潭的台3線路段是大型重機假日出遊馳騁的熱門路段，但多年來沿線居民怨聲載道，抱怨重機呼嘯而過，造成噪音、飆車困擾，警方及公路局等相關單位因此在台3線103.2公里至108公里（雙向）、114.3公里至123.6公里（雙向）建置區間測速執法設備，平均速限60公里。

獅潭鄉公所8月辦浪漫台3線好朋友風格市集，向大型重機騎士伸出「友善的手」，希望化解多年來鄉民對台3線公路沿線重機不斷，帶來噪音等困擾和抱怨，促使雙向溝通；參與的車友團體認為，目前三灣、獅潭路段實施兩段總長達12公里的區間測速反而造成「雙輸」，成了最吵的路段，建議縣府測試暫停執法，汽機車噪音是否增減即可得知，並相應作出調整。

縣警局交通隊表示，台3線設置區間測速，迄今確有效管控區測路段的行車速度，但也產生車輛在區間內來回穿梭，或於路段中停等之類的奇特景象，部分居民及機車團體反映這種狀況反而有增加噪音的疑慮，縣府基於有效防制事故發生、改善台3線路段居民安寧，因此10月1日至31日暫停區間測速執法，在此期間調查噪音潛勢，了解區間測速與噪音間關聯，將進一步據以分析研究，提出相關防制措施。

交通隊表示，相關調查評估已進行，將進一步分析、研議改善方案，至於2處區測路段暫停執法至10月31日止，11月起仍將恢復執法，請行經的駕駛人注意行車速限，以維交通安全。

苗栗縣三灣、獅潭鄉的台3線路段是大型重機假日出遊馳騁的熱門路段。 聯合報系資料照片
苗栗縣三灣、獅潭鄉的台3線路段是大型重機假日出遊馳騁的熱門路段。 聯合報系資料照片

測速 噪音 重機 苗栗縣

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