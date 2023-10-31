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等到天荒地老...機捷增購列車2026才上線 桃議員：班距比火車還久

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
機捷班距時間過長，桃捷研議2026年增購15輛列車，但民代認為遠水恐救不了近火，要求先有短期改善計畫。本報資料照片
機捷班距時間過長，桃捷研議2026年增購15輛列車，但民代認為遠水恐救不了近火，要求先有短期改善計畫。本報資料照片

疫後機捷運量攀升，但班次太少、班距時間過長，讓民眾直呼等到天荒地老。桃捷公司今到議會工作報告，民代直言機捷班距在六都中最長，卻要等到2026年才能增購15輛列車，遠水恐救不了近火。桃捷回應，已積極爭取中央盡速並全額補助增購列車，未來目標縮短班距至5分鐘，短期內則會研議尖鋒時段加開班次。

1200基北北桃通勤月票上線後，機捷日運量突破10萬人次，但議員黃敬平、陳雅倫直言，機捷班距比火車還久，民眾常抱怨等到天荒地老、懷疑人生；有捷運系統的直轄市中，台北捷運文湖線尖鋒時段每2分鐘有1班、新北捷運淡海輕軌4至6分鐘1班、台中捷運6分鐘1班、高雄捷運4至6分鐘1班，桃園卻近15分鐘才1班，1小時僅4班車，疏運效率低得嚇人。

黃敬平說，桃園機場第三航廈一旦正式營運，出入境旅客人次將提升，桃捷卻要等到2026年才增購列車，難道要民眾再等3年？要求桃捷訂出目標，短期至少要縮短為10分鐘以內，才能提高搭乘誘因。

桃捷總經理莊英震坦言，班距過長影響搭乘意願，今年已加開多列加班車，其中，蘆竹以北北上車次在平日7至8點，平均每5.5分鐘即有1班車，現也規畫增加南下加班車班次。

莊英震表示，桃捷現有11列直達車及20列普通車，經評估需增購4列直達車及11列普通車，總經費約87至90億元；相關計畫已提報桃市府，並向中央積極爭取，目標2026年投入營運。

至於機捷本月16日晚間無預警停駛，導致120位乘客下軌疏散，議員黃婉如、張碩芳、周玉琴、張桂綿今批評表現丟臉，要求改善。莊英震解釋，當天事發與機電設備無關，主因是前有列車延誤，導致2列車同時在用電高峰位置，電流超出負荷而跳電，對於調度疏失會檢討，桃捷也正推動智慧鐵道系統，未來可提早發現問題，完整系統預計明年中上線。

桃捷 機捷

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