林志潔稱黑幫餐會只待10分鐘 柯美蘭：根本不該出現

民進黨新竹市立委參選人林志潔被拍到跟著民進黨團總召柯建銘到某黑道餐敘拜票，引起軒然大波，林解釋不認識三光機構，只待了10分鐘，反批自己是遭到網軍帶風向的潑髒水不實指控。對此，以無黨籍身分參選竹市立委的柯美蘭直言，林志潔不知道三光幫，身邊的柯建銘不可能不知道，根本就不該出現在黑道的場合。

林志潔表示，從昨天下午開始社群出現大量抹黑她的訊息，指控她是以黑道金援來參選等不實言論。由於來得過於突然與一致，經分析顯為網軍帶風向的集體操作行為。她已蒐集相關證據轉呈檢調單位徹查，揪出造謠者以維護自身權益與選舉的公平性。

針對林志潔出現在黑道餐敘場合拜票，引發熱議。柯美蘭說，自己是昨天生平第一次聽到三光幫這個名字，認為林志潔長年在學校教書，也不會清楚新竹市有什麼幫派，但林志潔不知道三光幫，身邊的柯建銘不可能不知道，這就是最令人擔心之處了。

柯美蘭認為，況且這也不是待幾分鐘就走的問題，而是根本就不該出現在黑道的場合，在一般民眾看來林志潔就像是柯建銘的影子，完全跟著柯建銘的腳步走，「根本就是同一夥的」，沒有一個法律學者該有的敏銳度。

柯美蘭說，自己在跑場時，到底能不能去一定會問過身邊幕僚，畢竟自己在醫院工作、學校任教多年，也完全不懂，深怕跑錯場；但林志潔即便自己不清楚是什麼場合，柯建銘一定很清楚，所以她對此事是震驚、失望，且對林志潔感到同情的。