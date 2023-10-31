快訊

日本埼玉醫院槍擊！槍手逃到郵局挾持人質 與警方對峙中

從小就打橋牌的九成是苗栗人 明仁國中包辦6名橋藝國手

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
全國青少年橋藝國家代表隊選拔決賽10月28、29日舉行，苗栗市明仁國中賴子明、邱歆偉、黃映瑄、彭毓蓁、呂濬博、張以諾6名學生包辦U16組國家代表隊選手名額，全數獲選。圖／明仁國中提供
全國青少年橋藝國家代表隊選拔決賽10月28、29日舉行，苗栗市明仁國中賴子明、邱歆偉、黃映瑄、彭毓蓁、呂濬博、張以諾6名學生包辦U16組國家代表隊選手名額，全數獲選。圖／明仁國中提供

全國青少年橋藝國家代表隊選拔決賽10月28、29日舉行，苗栗市明仁國中賴子明、邱歆偉、黃映瑄、彭毓蓁、呂濬博、張以諾6名學生包辦U16組國家代表隊選手名額，全數獲選。

明仁國中表示，6位學生都是今年亞太盃橋藝錦標賽國手，其中賴子明、呂濬博代表中華民國參加荷蘭世界盃橋藝比賽，獲得第5名佳績；這次6人在選拔賽擊敗眾多強勁對手，再次取得國手資格，將代表國家參加明年各項重要國際競賽。

此外，10月初剛獲得杭州亞運橋牌混合團體金牌的校友陳冠瑄，最近載譽返回母校，和橋牌組學弟妹座談，分享橋牌經驗與長達2年準備亞運比賽的甘苦。23歲的陳冠瑄是這次杭州亞運參賽11國選手中，年紀最小的，她說在台灣「打橋牌的不一定是苗栗人，但從小就打橋牌的，九成是苗栗人」，一語道出苗栗是台灣橋牌培育搖籃的事實。

陳冠瑄感謝苗栗縣政府的栽培、明仁母校師長的陪伴鼓勵，更感謝當年恩師、前教育局長溫振琴的啟蒙與指導，她期勉學弟、學妹克服橋牌練習及比賽過程的挑戰，享受橋牌比賽的快樂，也為國家增添光榮。

獲得杭州亞運橋牌混合團體金牌的明仁國中校友陳冠瑄（右），最近載譽返回母校，並與恩師、苗栗縣前教育局長溫振琴合影。圖／明仁國中提供
獲得杭州亞運橋牌混合團體金牌的明仁國中校友陳冠瑄（右），最近載譽返回母校，並與恩師、苗栗縣前教育局長溫振琴合影。圖／明仁國中提供
獲得杭州亞運橋牌混合團體金牌的明仁國中校友陳冠瑄最近載譽返回母校。圖／明仁國中提供
獲得杭州亞運橋牌混合團體金牌的明仁國中校友陳冠瑄最近載譽返回母校。圖／明仁國中提供

荷蘭 教育局

延伸閱讀

苗栗推「終身學習月」及「學習商舖」 從學習創造產值

苗栗硬起來！檢警環查單扣車 嚇阻廢棄物亂倒

台水11月6日起9天下午施工4小時 苗栗、後龍部分停水

比拿亞軍更值得紀念的事 苗栗消防隊員參加排球賽用CPR救他一命

相關新聞

等到天荒地老...機捷增購列車2026才上線 議員：班距比火車還久

疫後機捷運量攀升，但班次太少、班距時間過長，讓民眾直呼等到天荒地老。桃捷公司今到議會工作報告，民代直言機捷班距在六都中最...

林志潔稱黑幫餐會只待10分鐘 柯美蘭：根本不該出現

民進黨新竹市立委參選人林志潔被拍到跟著民進黨團總召柯建銘到某黑道餐敘拜票，引起軒然大波，林解釋不認識三光機構，只待了10...

從小就打橋牌的九成是苗栗人 明仁國中包辦6名橋藝國手

全國青少年橋藝國家代表隊選拔決賽10月28、29日舉行，苗栗市明仁國中賴子明、邱歆偉、黃映瑄、彭毓蓁、呂濬博、張以諾6名...

柯美蘭參選立委到底 鄭正鈐：穩住現任、下架民進黨

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨天首次政黨協商，宣示合作力拚「國會席次極大化」，新竹市立委是否藍白合作引起關注。柯文...

桃園大溪埔頂水資中心一期終啟用 每天處理7500噸汙水

桃園市大溪埔頂心下水道系統興建迄今13年一波三折，內政部補助下，4年前市政府另找新址用地克服困難，桃園市長張善政、內政部...

嗨翻中壢！五堅情、Ozone 11月12日桃園開唱 完成任務抽好禮

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。