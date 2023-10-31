從小就打橋牌的九成是苗栗人 明仁國中包辦6名橋藝國手
全國青少年橋藝國家代表隊選拔決賽10月28、29日舉行，苗栗市明仁國中賴子明、邱歆偉、黃映瑄、彭毓蓁、呂濬博、張以諾6名學生包辦U16組國家代表隊選手名額，全數獲選。
明仁國中表示，6位學生都是今年亞太盃橋藝錦標賽國手，其中賴子明、呂濬博代表中華民國參加荷蘭世界盃橋藝比賽，獲得第5名佳績；這次6人在選拔賽擊敗眾多強勁對手，再次取得國手資格，將代表國家參加明年各項重要國際競賽。
此外，10月初剛獲得杭州亞運橋牌混合團體金牌的校友陳冠瑄，最近載譽返回母校，和橋牌組學弟妹座談，分享橋牌經驗與長達2年準備亞運比賽的甘苦。23歲的陳冠瑄是這次杭州亞運參賽11國選手中，年紀最小的，她說在台灣「打橋牌的不一定是苗栗人，但從小就打橋牌的，九成是苗栗人」，一語道出苗栗是台灣橋牌培育搖籃的事實。
陳冠瑄感謝苗栗縣政府的栽培、明仁母校師長的陪伴鼓勵，更感謝當年恩師、前教育局長溫振琴的啟蒙與指導，她期勉學弟、學妹克服橋牌練習及比賽過程的挑戰，享受橋牌比賽的快樂，也為國家增添光榮。
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