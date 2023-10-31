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柯美蘭參選立委到底 鄭正鈐：穩住現任、下架民進黨

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
國民黨立委鄭正鈐爭取連任。記者張裕珍／攝影
國民黨立委鄭正鈐爭取連任。記者張裕珍／攝影

國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲昨天首次政黨協商，宣示合作力拚「國會席次極大化」，新竹市立委是否藍白合作引起關注。柯文哲胞妹柯美蘭以無黨籍身分參選竹市立委說「自己參選到底」，現任國民黨立委鄭正鈐則強調，繼續爭取連任，希望穩住這一席，要下架民進黨。

鄭正鈐今天下午表示，國民黨與民眾黨在區域立委有達成共識，由於民眾黨在新竹市沒有推人，自己會努力朝著現有藍白合的機制努力打拚。

鄭正鈐也認為，自己是現任立委，正在爭取連任，希望穩住這一席，要下架民進黨。

據了解，由於朱立倫與柯文哲討論藍白區域立委現況，認為國民黨提名鄭正鈐參選，柯文哲胞妹柯美蘭以無黨籍參選，情況相對複雜。不少地方藍營人士也在密切關注，後續藍白合作該如何進行？是否會出現柯文哲兩邊站台情形？都可能牽動選戰。

藍白合 柯文哲 鄭正鈐

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