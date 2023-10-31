桃園大溪埔頂水資中心一期終啟用 每天處理7500噸汙水

桃園市大溪埔頂心下水道系統興建迄今13年一波三折，內政部補助下，4年前市政府另找新址用地克服困難，桃園市長張善政、內政部長林佑昌今天中午共同主持埔頂水資源回收中心第一期工程完工啟用，今後每天可處理7500噸生活汙水，未來解決大溪僑愛、員樹林及埔頂的河西地區生活汙水問題，改善大漢溪水質及確保板新集水區用水安全。

埔頂汙水下水道系統採促參BOT方式推動幾經波折，自2010年完成投資契約簽定，未料2年後因故與廠商中止契約，因為地上權無法收回，長達8年司法訴訟，市府迫使2020年在中庄一旁取得新址用地興建，由內政部國土管理署補助經費，埔頂水資中心分三期興建，總經費18.3億元，全部工程完工，每天可處理1.5萬噸生活汙水，總接管達1萬多用戶，可回收處理埔頂都市計畫區、僑愛、員樹林及國防大學理工學院地區生活汙水，第一期工程今年9月完工，目前已完成495用戶接管，持續改善僑愛、員樹林及埔頂居民生活汙水。

張善政表示，他在擔任行政院長時曾視察中庄調整池，今天看到中庄調整池映入眼簾一片美景，現在埔頂水資中心第一期工程完啟用，每天可處理7500噸生活汙水，但是整個埔頂下水道系統拚圖尚未完成，等2、3期工程完成後，每天將可處1.5萬生活汙水，目前只有一半，還須一步步完成，未來在大漢溪上游一個個淨水設施完成，市府有責任將大漢溪沿岸打造最美麗又乾淨的親水環境，不會被生活汙水汙染。

林佑昌表示，埔頂下水道系統利用促參BOT計畫興建，第一期工程完工啟用，每天可處理7500噸汙水，服務地方用戶達2.5萬人，並可提升環境品質，中央近幾年補助水資源處理137億元，10座水資中心每天處理17萬噸汙水，公共汙水下水道普及率從八年前的5%，至今年8月已增加為23.26%，是桃園的進步，也是兩任市長努力的成果。