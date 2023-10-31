快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

五堅情、冰球樂團11月12日桃園開唱 完成任務抽好禮

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今舉行宣傳記者會。圖／中壢區公所提供
2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今舉行宣傳記者會。圖／中壢區公所提供

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請超人氣天團五堅情、Ozone、冰球樂團、ALL IN 5及Z世代流行唱饒組合沒有才能演出。活動當天臉書按讚即可獲得活動專屬限量螢光棒及周邊文創市集供民眾參與。

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會今舉行宣傳記者會，這次藉由超強人氣卡司的演出，吸引更多年輕族群參與，揪大家一起來中壢嗨起來，嗨翻中壢。此活動為2007年桃園尚未升格前，當時市公所暑假都會舉行一系列的藝術季，後來活動慢慢獨立，演變為演唱會。

桃園民政局長劉思遠表示，今年打造音樂派對的藝術饗宴，兼具娛樂性、教育性及藝術性的演出，並形塑出中壢的地方特色，拉近市民與流行藝術的距離，讓民眾能聽音樂紓壓。

11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請超人氣天團五堅情、Ozone、冰球樂團、ALL IN 5及Z世代流行唱饒組合沒有才能演出。於活動前至2023中壢區流行金曲演唱會臉書粉絲團的貼文完成指定任務，即有機會獲得Beats無線耳機或LED發光眼鏡，活動當天按讚即可獲得活動專屬限量1000支螢光棒。

中壢區長李日強說，活動會場周邊也有可以吃喝玩樂的美食攤位及胡搞瞎搞手作舖、東作文創、雅都藝術坊、玫瑰手作坊、妍兒手作&空間、依の羽蝶藝術手作、Q點點創意Fun、水晶㼆愛上水晶手作、凱莉的幸福手作及YUMI手作等多家文創市集，民眾千萬不要錯過，更多活動詳情請上臉書粉專查詢。

文創 桃園 演唱會

延伸閱讀

影／質疑桃園警車左轉未讓直行 退休警攔學弟訓斥：剛很想撞你

機捷桃園體育園區站機車違停 交通局：擬停車收費

桃園大江購物中心「美食周年慶」55家餐飲優惠一連30天

桃園中壢站又發生鐵警帶走佔位女乘客事件？ 警澄清：去年舊案

相關新聞

桃園大溪埔頂水資中心一期終啟用 每天處理7500噸汙水

桃園市大溪埔頂心下水道系統興建迄今13年一波三折，內政部補助下，4年前市政府另找新址用地克服困難，桃園市長張善政、內政部...

五堅情、冰球樂團11月12日桃園開唱 完成任務抽好禮

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請...

苗栗推「終身學習月」及「學習商舖」 從學習創造產值

苗栗縣政府推動民眾終身學習風氣及認知、開發行動力，今年率先全台各縣市將11月定為「終身學習月」，並首先提出「終身學習商舖...

推廣食農教育！走讀竹市中央市場 發想教案或活動方案

新竹30多名關心食農教育的體制內外教育工作者與民眾齊聚在中央市場，穿梭在市場攤位巡禮、觀察，發想菜市場學校的食農教案或活...

三六九山莊美麗的誤會 整建後仍維持三六九之名

雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，一些山友以為三六九密碼，代表海拔高度，其實是美麗的誤會，雪霸處指出，預計2025年...

「新政治提款機」爭議 律師：涉及觸犯強制罪、社維法

新竹市上周六晚間萬聖節大遊行，嘲諷市長高虹安的「新政治提款機」現身活動，竟遭8名畫有八家將臉譜的年輕男子包圍，提款機裝扮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。