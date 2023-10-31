五堅情、冰球樂團11月12日桃園開唱 完成任務抽好禮

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請超人氣天團五堅情、Ozone、冰球樂團、ALL IN 5及Z世代流行唱饒組合沒有才能演出。活動當天臉書按讚即可獲得活動專屬限量螢光棒及周邊文創市集供民眾參與。

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會今舉行宣傳記者會，這次藉由超強人氣卡司的演出，吸引更多年輕族群參與，揪大家一起來中壢嗨起來，嗨翻中壢。此活動為2007年桃園尚未升格前，當時市公所暑假都會舉行一系列的藝術季，後來活動慢慢獨立，演變為演唱會。

桃園民政局長劉思遠表示，今年打造音樂派對的藝術饗宴，兼具娛樂性、教育性及藝術性的演出，並形塑出中壢的地方特色，拉近市民與流行藝術的距離，讓民眾能聽音樂紓壓。

11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請超人氣天團五堅情、Ozone、冰球樂團、ALL IN 5及Z世代流行唱饒組合沒有才能演出。於活動前至2023中壢區流行金曲演唱會臉書粉絲團的貼文完成指定任務，即有機會獲得Beats無線耳機或LED發光眼鏡，活動當天按讚即可獲得活動專屬限量1000支螢光棒。

中壢區長李日強說，活動會場周邊也有可以吃喝玩樂的美食攤位及胡搞瞎搞手作舖、東作文創、雅都藝術坊、玫瑰手作坊、妍兒手作&空間、依の羽蝶藝術手作、Q點點創意Fun、水晶㼆愛上水晶手作、凱莉的幸福手作及YUMI手作等多家文創市集，民眾千萬不要錯過，更多活動詳情請上臉書粉專查詢。