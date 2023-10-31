快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推廣食農教育！走讀竹市中央市場 發想教案或活動方案

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
第一期選定在中央市場規畫「同知菜市場學校」，研習為菜市場學校開發主題性教案，讓學習者擁有從課本裡指認出生活的能力。圖／清大提供
第一期選定在中央市場規畫「同知菜市場學校」，研習為菜市場學校開發主題性教案，讓學習者擁有從課本裡指認出生活的能力。圖／清大提供

新竹30多名關心食農教育的體制內外教育工作者與民眾齊聚在中央市場，穿梭在市場攤位巡禮、觀察，發想菜市場學校的食農教案或活動方案，未來將推廣給周邊學校，成為常態性食農課程，擴大推廣食農教育的推展與深化。

清華大學結合教育部國民及學前教育署、新竹市政府、中央形象商圈促進會、台灣豐禾子協會、光合人文教育工作室、竹市竹塹社區大學等單位，規畫「如果菜市場是一所學校—食農教育教案設計工作坊」。

計畫主持人、清大區域創新中心主任李天健表示，菜市場學校是「食農基地與區域網絡計畫」的研發工作重點，嘗試開發都會區學校的食農教育創新體驗場域，第一期選定在中央市場規畫「同知菜市場學校」，研習為菜市場學校開發主題性教案，讓學習者擁有從課本裡指認出生活的能力。

教育部國民及學前教育署專委薛承祐致詞時表示，菜市場是食農教育最好的場域，第一線農夫農產品、產銷製程，即期天然加工食品，在這裡皆可看到。希望透過大家的努力，讓學童整合課本知識和實務體驗，加深對土地的情感支持。

市府教育處體健科長林美英表示，食農教育愈來愈重要，希望研發出來的活動方案及教案，可讓學校來落實和實踐。

中央形象商圈總幹事呂正祥在現場分享童年生活在菜市場的日子，他也感嘆時空交替與市場興衰與傳承困境，不過菜市場是最友善，也是從農田到餐桌最快最有效率的地方。例如菜市場買到的食品多是攤商自己加工，很多都是前一晚或當天大清早製作，白天賣出，具有最簡單的溯源。

現場也帶學員到市場走讀，認識市場配置並認識攤家，分組探索小吃店，觀察消費客群的特徵與商家販賣品及生命故事，並安排以孩童為主體的教案設計講座，再進入到實際教案討論設計。

工作坊策畫人、台灣豐禾子協會專員王志文指出，教案完成後，將邀請周邊學校進行體驗，成效良好的「菜市場學校食農教育教案」，未來可推廣給周邊學校，成為常態性食農課程。

學員到市場走讀，認識市場配置並認識攤家。圖／清大提供
學員到市場走讀，認識市場配置並認識攤家。圖／清大提供
菜市場是食農教育最好的場域，第一線農夫農產品、產銷製程，即期天然加工食品，在這裡皆可看到。圖／清大提供
菜市場是食農教育最好的場域，第一線農夫農產品、產銷製程，即期天然加工食品，在這裡皆可看到。圖／清大提供

食農教育

延伸閱讀

Meta在歐洲推出臉書IG付費零廣告方案 以免挨罰

竹市竹蓮公辦都更案動土 預計2029完工啟用

2023年頂新和德「食公益」徵件結果公佈 食農教育、罕病營養照護等方案入選

嘉市國中小午餐供應在地幸福嘉義米台農82 明年與農民契作

相關新聞

桃園大溪埔頂水資中心一期終啟用 每天處理7500噸汙水

桃園市大溪埔頂心下水道系統興建迄今13年一波三折，內政部補助下，4年前市政府另找新址用地克服困難，桃園市長張善政、內政部...

五堅情、冰球樂團11月12日桃園開唱 完成任務抽好禮

2023桃園市中壢區流行金曲演唱會「CHiLL 壢 HiGH」，將於11月12日晚間6時於中壢中原文創園區登場，今年邀請...

苗栗推「終身學習月」及「學習商舖」 從學習創造產值

苗栗縣政府推動民眾終身學習風氣及認知、開發行動力，今年率先全台各縣市將11月定為「終身學習月」，並首先提出「終身學習商舖...

推廣食農教育！走讀竹市中央市場 發想教案或活動方案

新竹30多名關心食農教育的體制內外教育工作者與民眾齊聚在中央市場，穿梭在市場攤位巡禮、觀察，發想菜市場學校的食農教案或活...

三六九山莊美麗的誤會 整建後仍維持三六九之名

雪霸國家公園雪山線三六九山莊啟動整建，一些山友以為三六九密碼，代表海拔高度，其實是美麗的誤會，雪霸處指出，預計2025年...

「新政治提款機」爭議 律師：涉及觸犯強制罪、社維法

新竹市上周六晚間萬聖節大遊行，嘲諷市長高虹安的「新政治提款機」現身活動，竟遭8名畫有八家將臉譜的年輕男子包圍，提款機裝扮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。