推廣食農教育！走讀竹市中央市場 發想教案或活動方案

新竹30多名關心食農教育的體制內外教育工作者與民眾齊聚在中央市場，穿梭在市場攤位巡禮、觀察，發想菜市場學校的食農教案或活動方案，未來將推廣給周邊學校，成為常態性食農課程，擴大推廣食農教育的推展與深化。

清華大學結合教育部國民及學前教育署、新竹市政府、中央形象商圈促進會、台灣豐禾子協會、光合人文教育工作室、竹市竹塹社區大學等單位，規畫「如果菜市場是一所學校—食農教育教案設計工作坊」。

計畫主持人、清大區域創新中心主任李天健表示，菜市場學校是「食農基地與區域網絡計畫」的研發工作重點，嘗試開發都會區學校的食農教育創新體驗場域，第一期選定在中央市場規畫「同知菜市場學校」，研習為菜市場學校開發主題性教案，讓學習者擁有從課本裡指認出生活的能力。

教育部國民及學前教育署專委薛承祐致詞時表示，菜市場是食農教育最好的場域，第一線農夫農產品、產銷製程，即期天然加工食品，在這裡皆可看到。希望透過大家的努力，讓學童整合課本知識和實務體驗，加深對土地的情感支持。

市府教育處體健科長林美英表示，食農教育愈來愈重要，希望研發出來的活動方案及教案，可讓學校來落實和實踐。

中央形象商圈總幹事呂正祥在現場分享童年生活在菜市場的日子，他也感嘆時空交替與市場興衰與傳承困境，不過菜市場是最友善，也是從農田到餐桌最快最有效率的地方。例如菜市場買到的食品多是攤商自己加工，很多都是前一晚或當天大清早製作，白天賣出，具有最簡單的溯源。

現場也帶學員到市場走讀，認識市場配置並認識攤家，分組探索小吃店，觀察消費客群的特徵與商家販賣品及生命故事，並安排以孩童為主體的教案設計講座，再進入到實際教案討論設計。