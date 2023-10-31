新竹縣99元無限搭車與美食套票明天開賣 鼓勵搭台灣好行出遊

新竹縣政府推出「台灣好行」優惠套票，只要99元就可當日無限次搭乘台灣好行獅山線公車，並兌換客家美食1份，更有999元優惠方案，包含2張當日無限次搭乘獅山線公車票，及1張1000元住宿抵用券，總計限量300組明天在ibon開賣，要讓國人來新竹縣體驗輕鬆便捷的低碳旅行。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣政府配合交通部觀光局推行「台灣好行」品牌多年，除了原本廣受喜愛的「獅山線」，橫跨竹北市、竹東鎮、北埔鄉及峨眉鄉等竹縣熱門觀光景區，去年更開通竹北市直達五峰鄉的「觀霧線」，深受登山民眾熱愛，開通至今預約搭乘不斷，是相當熱門的路線。

新竹縣府交通旅遊處長戴志君指出，綠色永續旅遊是近年旅遊趨勢，希望民眾出遊可以多多搭乘大眾運輸工具，為了更加推廣台灣好行，將在11月1日起推出獅山線限量優惠套票，包含99元美食套票、999元住宿折抵券優惠套票，共計限量300組，售完為止。

交旅處說明，獅山線99元美食套票包含獅山線1日搭乘車票1張，以及美食體驗兌換券，持1日券可於啟用當日無限次搭乘獅山線公車，美食體驗兌換券則可至內灣彭老師野薑花粽、北埔第一棧、北埔璞鈺擂茶、北埔哈客愛養生擂茶或竹東簡老闆臭豆腐等店家，擇一兌換在地美食1份。

至於999元住宿折抵套票，則有獅山線1日搭乘車票2張，以及住宿折抵券1000元1張，可於新竹豐邑喜來登大飯店、新竹安捷國際酒店或享豪大飯店等，折抵房價使用。

優惠套票11月1日開賣，民眾可透過ibon售票系統購票，數量有限、售完為止，票券使用期限至明年5月底，預計規畫遊玩新竹縣的民眾可先行購買，以最優惠的價格暢遊竹縣。

此外，台灣好行觀霧線也推出「觀霧好客抽好禮活動」，購買觀霧線車票的旅客，可以獲得30元五峰鄉清泉的峰市集美食抵用券，以及摸彩券1張，將可抽最大獎iPhone 15等獎品，限量1000名。