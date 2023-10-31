地方反對銅鑼畜牧循環資源中心 鍾東錦：交由中央評估，若不對就不做

苗栗縣銅鑼鄉畜牧循環資源利用研究中心案，地方今天成立自救會，議員也提案，並透過立委質詢，三箭齊發要求縣政府撤案，縣長鍾東錦表示交由中央評估，「如果不對就不做」。

苗栗縣政府規畫在銅鑼鄉設置畜牧循環中心案，廠商已提報興辦事業計畫書，縣府函送農業部，地方表達強烈反對，今天在銅鑼鄉中平集會所成立自救會，會長陳治安、總幹事陳諺緯、顧問銅鑼鄉民代表徐裕逢，會場掛白布抗議，湧進大批民眾。

縣議員黃芳椿、羅貴星、曾玟學、陳光軒，鄉長謝昌年、鄉民代表會主席林久炲等人到場，陳治安、陳諺緯及徐裕逢說，苗栗縣不是養豬大縣，沒有必要設置化製場（畜牧循環中心），尤其化製場還沒有來，上個月街頭就發現死豬、死雞掉落街頭事件。化製場危害好山、好水及好空氣，甚至影響鄉親健康，自救會訴求銅鑼鄉不要，苗栗縣也不要化製場。

自救會目前連署反對超過4000人，還會持續連署，並尋求民意代表支持，要求縣府撤案，否則發動到縣府抗爭。

黃芳椿、羅貴星、曾玟學、陳光軒等人指出，已經在議會提案，要求縣府撤案，縣府農業處專案報告，並擬訂相關自治條例，規範化製場的地點、距離等限制，透過立委湯蕙禎、沈發惠在立法院質詢，表達民意訴求。