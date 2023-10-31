桃捷綠線力拚2028通車景福宮 張善政：2大關卡已解決

桃園捷運綠線力拚2028年從G32站通車到G08站，市長張善政今早接受廣播專訪表示，上任後解決G07站文資保存、滲眉埤捷運機場用地疑慮2大問題，綠線才有機會在2028年通車到景福宮，否則捷運完工恐遙遙無期。

張善政表示，上任後花很多時間了解桃園捷運工程，發現存在很多問題，尤其桃園火車站和桃園捷運共站的G07站，施工時挖到劉銘傳時代桃園車站古蹟，必須停工保護文資，先前市府跟文資保護團隊溝通有問題，沒有辦法繼續往下做，他上任後跟文資團體表達保護意願並取得互信，解開這個「結」，工程才能夠繼續往下推進。

至於綠線北機廠用地，張善政說，前市長鄭文燦任內決定移到滲眉埤，但弊案疑慮頻傳、謠言風風雨雨，目前已由監察院調查，市府將資料移給監察院，若要約談都會配合。

張善政表示，2大關卡解決後，市府日前才有機會跟外界說，2026年要力拚綠線通車桃園藝文特區、2028年通車到景福宮，否則捷運通車恐怕遙遙無期。