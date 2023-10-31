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機捷桃園體育園區站機車違停 交通局：擬停車收費

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢機捷A19桃園體育園區站外單車車格遭民眾違規停放機車，加上周邊高鐵南路二段231號至289號人行道雖有規畫車格，卻因有郵局，車格占滿時，民眾就會臨停遭投訴。桃園交通局回應，單車車格遭占用已通報警方加強取締；機車車格與地方研議擬收費增加周轉率，不過目前里長尚在協調民意，待達成共識後納入收費。

有民眾抱怨A19出口旁單車格長期有機車違停，即使已經有機車停車場，高鐵南路二段231至289號，人行道經常有汽機車違停，日前建議設置停車彎以及機車格收費，提升周轉率、人車分道等措施，但當地社區住家反對，交通局怎可對行人安全與權益漠視。

記者實地走訪發現，因該路段有郵局，且人行道上的車格已被機車停滿，因此有些民眾就會直接將車輛停放在人行道上。而A19旁的單車車格目前已無違規車輛，中壢警分局日前已加強取締。

芝芭里長黃連應表示，當地偶爾會出現違停情況，車格遭占用主要應該是上班族停一天下班才離開，目前先持續觀察，後續持續蒐集民意，決定是否納入收費。

交通局停車管理工程科回應，該地點人行道上有設置機車停車格，設置後人行道淨寬約2米，大於1.5米最小淨寬規定，故機車停放於機車格內並無問題，未停放於機車格內機車將派拖吊車前往取締。

停管科說，另機車格納入收費部分，因當地住戶對於機車格納入收費仍有許多反對意見尚未達成共識，故暫緩收費，已請里長持續協調當地民意，達成共識後再納入收費管理。

至於民眾建議設置避車彎，停管科表示，該負責機關為桃園養護工程處，不過養工處目前並無編列預算改善該路段，後續將該路段納入評估，並依轄內改善路段優先順序編列預算，做人行道避車彎改善。

桃園中壢機捷A19桃園體育園區站外單車車格遭民眾違規停放機車，遭民眾檢舉。圖／民眾提供
桃園中壢機捷A19桃園體育園區站外單車車格遭民眾違規停放機車，遭民眾檢舉。圖／民眾提供
桃園中壢機捷A19桃園體育園區站外單車車格遭民眾違規停放機車，遭民眾檢舉，目前無相關占用狀況。記者翁唯真／攝影
桃園中壢機捷A19桃園體育園區站外單車車格遭民眾違規停放機車，遭民眾檢舉，目前無相關占用狀況。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路二段231號至289號人行道遭車輛違規占用，記者實際走訪發現確實有違規臨停狀況。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路二段231號至289號人行道遭車輛違規占用，記者實際走訪發現確實有違規臨停狀況。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路二段231號至289號人行道遭車輛違規占用，有民眾認為根本是行人地獄。圖／民眾提供
桃園中壢高鐵南路二段231號至289號人行道遭車輛違規占用，有民眾認為根本是行人地獄。圖／民眾提供
桃園中壢高鐵南路二段231號至289號人行道有畫設機車車格，不過仍會有沒位置的民眾隨意臨停。記者翁唯真／攝影
桃園中壢高鐵南路二段231號至289號人行道有畫設機車車格，不過仍會有沒位置的民眾隨意臨停。記者翁唯真／攝影

人行道 單車 桃園

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