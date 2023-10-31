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苑裡鎮路面掏空3月未修復 居民怒批：要等到發生事情？

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
民眾憂心說，路面有一半已崩毀，尤其是靠近彎道，很怕有車子一出彎道就衝落凹洞，甚至拿瓦斯鋼瓶空桶當路障「警示」表達不滿。圖／民眾提供
民眾憂心說，路面有一半已崩毀，尤其是靠近彎道，很怕有車子一出彎道就衝落凹洞，甚至拿瓦斯鋼瓶空桶當路障「警示」表達不滿。圖／民眾提供

苗栗縣苑裡鎮南勢里社苓坑苗46鄉道，其中一處路段於今年8月初受到颱風災損，靠近野溪駁坎的路面遭掏空塌陷嚴重，至今快三個月仍未見修復，當地居民為避免發生意外，甚至拿瓦斯鋼瓶空桶當路障「警示」表達不滿，甚至怒批「要等到發生事情才要做嗎？」

民眾指出，這條路在8月5號下大雨水災後，路面有一半已崩毀，尤其是靠近彎道，若是不熟路況或夜晚視線差，南向車子很可能一出彎道就會衝進大凹洞，但到現在快三個月，到底什麼時候才要修復，要等到發生事情才要做嗎？

苑裡鎮公所表示，苗46鄉道是縣府維護管理的，當初公所收到里長通報早已向縣府通報，今天上午建設課會再確認縣府的處理進度。

縣議員張顧礫說，今天上午前往縣政府水保科實際了解進度，苑裡總共3項災害工程，因全國災損眾多，立委陳超明也很關心，責由公共工程委員會優先協助重大災害，並已將該南勢2件（含本件）及蕉埔1件納入優先提報核定。

縣議員陳品安也說，本案8月已提報卡努颱風災後復建工程，並已登錄災後復建工程執行系統，工程由縣府水利處水土保持科辦理，這項災損修復案行政院工程會已核定，預計下周設計完成，並辦理發包，順利的話12 月就會進場施工。

災損 災後

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