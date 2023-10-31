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台水11月6日起9天下午施工4小時 苗栗、後龍部分停水
台灣自來水公司辦理苗栗市至公路（苗29之1）四角坪道至監理所汰換管線工程，11月6日至14日每天下午1點至下午5點，分三階段停水施工， 改接新舊管線斷管連絡，夜間恢復供水。
台水施工停水區域，第一階段11月6日、7日，後龍鎮龍坑里、苗栗市文山、新川、福麗、新英里；第二階段: 8日至10日，苗栗市文山、新川、福麗、新英里；第三階段13日、14日，苗栗市文山里、福麗里。
台水第三區管理處指出，停水地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭，水壓降低期間應關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，此外，易造成供水管網產生負壓吸入汙水，危害用水衛生安全，建築物自來水進水口低於地面用戶，停水期間請將總表前制水閥關閉，避免發生可能虹吸汙染。
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