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苗栗火車站改善 1樓可進站了

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗火車站動線改善案，1樓下個月將新增進站立桿式驗票機。本報資料照片
苗栗火車站動線改善案，1樓下個月將新增進站立桿式驗票機。本報資料照片

台鐵苗栗車站因採跨站式設計，1樓「只出不進」，售票口和進出站匣門在3樓，老人和身障人士抱怨不便，立委沈發惠國會辦公室追蹤改善進度，台鐵昨回應，1樓出站立桿驗票機26日已改為進、出雙用，方便旅客進出，下月下旬將再新設1台進站驗票機，但臨時買票旅客仍要到3樓才能買票。

沈發惠國會辦公室上月底開協調會，竹南服務處秘書連森裕指出，苗栗縣議員徐筱菁、曾玟學多次向台鐵反映，並就相關問題充分交換意見達成結論。

連森裕說，台鐵回覆苗栗站1樓臨時出入口，即起上午7時至晚上8時派員執勤，現有出站立桿驗票機，重新設定為進出站雙用，已於26日啟用。為分散旅客出入站人流，將另增1台進站驗票機，11月下旬啟用。

台鐵 沈發惠

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