桃園10大易肇事路口 中壢占4處

桃園市交通事故死傷人數連3年六都之冠，警方統計發現全市10大易肇事路口，中壢占4處，多位民代昨呼籲加強執法。市警局回應，今年已增加見警率、擴編義交，目前交通事故死傷人數已降為六都第4，明年會持續建置科技執法。

交通部道安資訊網統計，桃園行人死傷人數從2013年的1633人，逐年升高到去年的2482人。市警局彙整10大易肇事路口，中壢占4處，包括延平路與中美路口、環北路口；普義路與延平路口、環中東路與新中北路口及普忠路與環中東路口，引發地方熱議。

市警局昨到議會工作報告，議員謝美英、張曉昀、黃崇真、彭俊豪關切如何避免事故，強調改善應首重縮短磨合期、加強告示、提前宣導並納科技執法遏止違規。

警察局長吳坤旭說，警方今年多管齊下，讓桃園的交通事故死傷逐漸減少，針對易肇事路口，明年擴大建置科技執法，配合工程單位改善道路設計。

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，警方今年成立交通科技執法中心、擴編義交大隊、提升見警率、加強路口不停讓執法等，截至8月，桃園交通事故死傷人數4萬2274人，已低於台中、新北市，排名第4，擺脫連3年六都之冠。

林鼎泰說，中壢交通事故機車死傷族群以18至24歲占25.6%最多，警方除強化執法，會深入校園加強宣導。

今年「行人地獄」引起熱議，議員許家睿說，今年2至9月警方取締「路口不停讓行人」1萬864件，是去年同期7倍；取締「非號誌化路口未依標誌標線停車再開」744件，也比去年同期增加近9成，都有加強空間，且並排和仁行道違停也應列為執法重點。

吳坤旭回應，今年1至8月桃園行人事故肇事原因，多為未依規定走行人穿越設施和穿越道路未注意左右來車，警方會加強宣導和執法。