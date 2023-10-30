苗栗火車站1樓開放進站了 下個月還要再增設1台驗票機

台灣鐵路管理局苗栗火車站迭遭抱怨無障礙動線卡卡，立委沈發惠國會辦公室追蹤改善進度，台鐵回應1樓現有出站立桿驗票機，已改進、出雙用，下個月將再新設1台進站驗票機，方便旅客進站。

沈發惠國會辦公室今年9月28日召開協調會，沈發惠竹南服務處秘書連森裕指出，苗栗縣議員徐筱菁、曾玟學多次向台鐵反映，並就相關問題充分交換意見達成結論，其中，有關東站1樓動線問題，備受鄉親注目。