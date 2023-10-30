桃消新血萬聖換裝變身 親子玩AR遊戲模擬火場防災逃生

萬聖節前夕桃園市消防局第一大隊八德分隊盛裝打扮，以獨特又有趣方式到幼兒園進行萬聖節快閃消防宣導，由隊上的新進消防員們發揮創意，打扮成各種萬聖節角色到班級裡進行消防安全宣導，孩童們被可愛又嚇人的裝扮逗得歡聲四起。而中路分隊則藉由桃園市消防局近期設計的一款線上模擬火災AR遊戲，讓親子體驗不同的遊戲情境，實際了解防災避難的觀念。

今上午八德分隊消防員利用情境劇與孩子們互動，內容包含「人離火熄」、「小火快逃，濃煙關門」、「停！躺！滾！」等有關火災預防及火災安全的重要知識，教導孩子們如何正確應對火災、使用滅火器和安全冷靜地逃生。活動最後孩子們大喊救命口訣「小火快逃，濃煙關門」、「隨手關電器，安全更可以」、「起火油鍋馬上蓋，全家大小無災害」，就能獲得精美小禮物，在歡樂中留下深刻的記憶。

八德消防分隊長鄭仁豪表示，這次的萬聖節情境劇，皆由年資不到一年的同仁領銜主演，很開心年輕的同仁可以發揮創意，利用萬聖節變裝及情境劇的互動，讓幼兒園的孩子們在歡樂中學習有關火災安全的知識。其中更有年僅20歲的消防員，這個月剛到八德分隊報到，由這群年輕有活力的消防新血教導未來的主人翁們對防火及防災的正確觀念。

另外中路消防分隊昨天則與成立滿5周年的社會局龍寶貝親子館共同舉辦「萬聖踩街趣-防災變身派對」，消防員們變裝可愛造型，在現場發送防災小貼紙，與親子一起製作萬聖造型防災避難包，讓小朋友們感受到節日氣氛。

其中「防災避難包起來」關卡，透過實際蒐集物品，讓民眾整備平時防災避難包所需物資、裝備並且在災害來臨前約定緊急集合地點，以備不時之需。另桃園市消防局近期設計一款線上模擬火災遊戲「生存考焰」，藉由AR遊戲實際體驗不同的遊戲情境，讓民眾了解居家危害、滅火方式及在濃煙下如何尋找安全避難空間。