鄭朝方攜手憨兒下廚共進餐 送暖庇護身心障礙者

竹北市長鄭朝方今天前往華光社福基金會位於竹北市的芥子社區生活支持服務中心，訪視居住於中心憨兒，並一起下廚炒菜、共進午餐話家常，給予身心障礙者溫暖鼓勵。

竹北市公所發布新聞資料指出，為關懷社會弱勢以實際行動送暖，鄭朝方今天到華光社福基金會位於竹北市的芥子社區生活支持服務中心，訪視居住於中心的40多名憨兒，給予鼓勵與支持。

華光芥子社區生活支持服務中心主任彭淑萍表示，華光體制下服務有252名輕、中、重、極重度智障者以及多重障礙者、自閉症者，目前平均年齡約45歲，最高齡75歲；竹北芥子服務中心是提供身心障礙者支持性就業服務與參與社區居住，目前服務40餘名憨兒。

鄭朝方指出，善的循環是推動社會進步最溫暖堅韌力量，從華光社福基金會、世光教養院，再到尖石鄉方濟幼兒園等機構，10多年來不管是當義工、募款、捐物資，他參與其中。

他表示，擔任竹北市長後仍持續關懷社會各個角落，今天到芥子社區生活支持服務中心，與住民下廚並進行午餐約會，了解住民生活狀況與需求，後續將盤點市公所社福資源給予協助。

鄭朝方指出，身心障礙者需要照顧及陪伴，透過今天午餐約會盼能帶來正向力量，也盼社會大眾更多加入關懷身障者行列，協助身障者能獲得更完善的照顧服務。