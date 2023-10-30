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桃園交通事故死傷人數連3年居冠 民代籲加強執法

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市10大易肇事路口，中壢就占4處，多位民代呼籲加強執法。市警局回應，今年已增加見警率、擴編義交，目前交通事故死傷人數已降為六都第4，明年會持續建置科技執法。圖／桃園市警局提供
桃園市10大易肇事路口，中壢就占4處，多位民代呼籲加強執法。市警局回應，今年已增加見警率、擴編義交，目前交通事故死傷人數已降為六都第4，明年會持續建置科技執法。圖／桃園市警局提供

桃園交通事故死傷人數連續3年高居六都之冠，警方利用大數據統計，發現全市10大易肇事路口，中壢就占4處，多位民代呼籲加強執法。市警局回應，今年已增加見警率、擴編義交，目前交通事故死傷人數已降為六都第4，明年會持續建置科技執法。至於中壢死傷族群多為18至24歲的年輕人，警方也會深入校園加強宣導。

交通部道安資訊網統計，桃園行人死傷人數從2013年的1633人，逐年升高到去年的2482人。市警局透過大數據彙整全市10大易肇事路口，中壢占4處、桃園3處、八德2處、龜山1處，其中，中壢區中美路口、桃園區三民路口等路段已多次上榜，引發地方熱議。

中壢區議員謝美英、張曉昀、黃崇真、彭俊豪表示，多事故路段通常是人車聚集地或是三叉路口，改善應首重縮短磨合期、加強告示、提前宣導，並納入科技執法遏止違規。

議員許家睿指出，今年起警方加強執法，2至9月取締「路口不停讓行人」案件達1萬864件，是去年同期7倍；取締「非號誌化路口未依標誌標線停車再開」案件為744件，也比去年同期增加近9成，儘管如此仍有加強空間，呼籲並排違停、人行道違停也應列為執法重點。

交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，警方今年展開一連串作為，包括成立交通科技執法中心、擴編義交大隊、提升見警率、加強路口不停讓執法等，截至8月，桃園交通事故死傷人數4萬2274人，在六都中已低於台中、新北市，排名第4，擺脫連續3年墊底窘境。

林鼎泰表示，10大易肇事路口中壢占多數，經分析，中壢交通事故機車死傷族群以18至24歲占25.6%最多，除強化執法，警方也會深入校園加強交通宣導；針對易肇事路口，明年會持續擴大建置交通科技執法，並配合工程單位改善道路設計，降低交通事故發生。

桃園 科技執法

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