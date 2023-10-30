立院考察新竹鄭氏家廟 後代發聲：盼重現古蹟聚落群

立法院教育及文化委員會今天下午前往市定古蹟「新竹鄭氏家廟」，考察新竹市文化資產保存情形，鄭家後代提到盼能在硬體建築、古蹟聚落群重現與維護，以及170年未曾中斷的祭祖儀式，盼能申請無形文化資產。對此，文化部回應，將會盡力協助。

鄭氏家廟理事長鄭博元與鄭昌錞簡介家廟歷史，談到未來的展望與發展，鄭博元提及盼能在硬體建築、古蹟聚落群重現與維護，特別是家廟主結構受損，急需專業人士協助修復，此外市定古蹟春官第與吉利第已傾頹毀損。其次，文物資產的保存維護，特別是各式匾額，需有專業人士協助清理。第三、家廟每年舉行春冬兩季的祭祖儀式，持續170年都未曾間斷，盼能申請無形文化資產。

立委鄭正鈐和邱顯智也參與考察。鄭正鈐認為，維護硬體建築的需要中央支持，家廟的歷史是公開財，盼可更多開放，中央也會更容易挹注資源。此外，170年祭祖儀式難能可貴，鄭家內有許多古物，由於後續維護很困難，希望爭取到中央與地方資源挹注，

邱顯智指出，春官第和吉利第需要中央大力支持與重建，未來將形成古蹟聚落。匾額若要成為文物，需要文化部協助市府，重現鄭家古蹟聚落，這是新竹與台灣的驕傲。

市議員廖子齊建議可讓民眾能更親近認識歷史，例如曾舉辦的工作坊。竹市有不少文物不知如何維護，盼中央開授課程來讓民眾了解，畢竟文物在還沒有身份以前，地方的能量有限。市議員吳旭豐也說，希望透過古蹟與文化，讓學生有機會認識新竹市過往歷史。

對此，文化部文資局長陳濟民回應，部長9月特別訪視新竹市的進士第，近期將做彩繪工程，吉利第已核定3千萬，春官第則要考慮所有權人的意願，要先有共識才會有後續。針對鄭氏家廟主結構受損，建議採緊急加固方式，縣市政府有文化資產中心，可先從此經費來做緊急處理。

其次，宗祠的文物若要有文資身份，要先從市府提報，文物與宗祠家廟要擺一起或分開，建議要再評估。最後，無形文化資產類的「民俗」包含祭典、禮儀等，都有機會申請，建議從先從市府提報，經文化資產審認，就會有民俗身份，文化部將盡力協助。