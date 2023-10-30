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熱心做公益 桃園市創新獅子會捐贈百萬捐血公務車

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
桃園市創新獅子會和桃園市讓愛飛揚公益慈善協會捐贈價值100萬的捐血公務車，由桃園市議會邱奕勝議長親自主持並致贈感謝狀。記者周嘉茹／翻攝
桃園市創新獅子會和桃園市讓愛飛揚公益慈善協會捐贈價值100萬的捐血公務車，由桃園市議會邱奕勝議長親自主持並致贈感謝狀。記者周嘉茹／翻攝

多年來響應熱心公益的桃園市創新獅子會和桃園市讓愛飛揚公益慈善協會，每月固定在桃園地區舉辦捐血活動，並特別募得善款，28日捐贈新竹捐血中心價值100萬的捐血公務車，由桃園市議會邱奕勝議長親自主持並致贈感謝狀。

這次捐贈活動由桃園市創新獅子會創會長胡家豪及桃園市讓愛飛揚理事長胡碧惠共同發起，召集許多企業團體、善心人士加入公益行列，近年舉辦捐血活動，也捐贈設備及物資給弱勢獨居老人、偏鄉學童和其他弱勢團體，這次贊助單位包括鐵工盛有限公司、全力投資有限公司、林承緯、林佳頡、謝濱鴻、吉璘地產開發有限公司、裕盛發建設股份有限公司、台灣警雁關懷協會桃園分會、桃園市讓愛飛揚公益慈善協會及桃園市創新獅子會，透過捐贈拋磚引玉，喚起更多企業團體、善心人士，將愛心化為行動，點燃希望之光。

創會長胡家豪表示，定期舉辦捐血活動，讓民眾可以伸出手臂做有意義的活動，捐贈公務車也讓捐血中心能更有效率處理捐血業務，讓急需輸血的病患能即時獲得治療；桃園市讓愛飛揚理事長胡碧惠也相信即便是一點點付出的每份善心，都能讓愛傳遞散播出去，讓社會更加祥和美好。

議長邱奕勝和新竹捐血中心特別感謝桃園市創新獅子會動員協助社會紓緩血慌壓力，長期關注桃園地區的弱勢族群，邱奕勝表示透過愛心社團及善心人士舉辦的活動及募來的物資，一點一滴都能讓鄉親感受到獅友們滿滿的愛心，特地代表地方對桃園市創新獅子會的善行義舉，表達誠摯的敬意與謝意。

捐贈公務車讓捐血中心能更有效率處理捐血業務，讓急需輸血的病患能即時獲得治療。記者周嘉茹／翻攝
捐贈公務車讓捐血中心能更有效率處理捐血業務，讓急需輸血的病患能即時獲得治療。記者周嘉茹／翻攝

桃園 捐血中心 獅子會

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