桃園市檢調警環交流 宣示打擊犯罪保育國土

桃園市政府今天召開「檢調警環」交流會議，聯盟代表共同宣示保育國土的價值，並交流經驗及科技執法應用，從105年到今年10月15日，透過結盟合作，裁罰金額達新台幣916萬元。

桃園市長張善政表示，透過合作可有效維護治安及環境。他說，科技在未來執法面將扮演重要角色，桃園市大力推動科技執法，但科技執法取締案是否讓受裁罰者服氣、裁罰是否過當等，都是推動新措施後須考量的面向，而非矯枉過正，這需要各單位協同合作，檢調警環的密切合作越來越重要。

桃園地方檢察署檢察長俞秀端說，檢調警環針對國土保育合作已有長久時間，並偵破許多案件，包括老街溪上游違法排放廢棄物、地下工廠堆置廢棄物後隨意排放等，這類案件對於國土、人體安全等都有危害，期許檢調警環持續一同維護美麗的土地。

桃園地方法院庭長陳佳宏指出，犯罪行為必須嚴懲，在法庭攻防過程中也需要檢調警環提供專業意見、作證等協助，期許相關單位秉持熱忱，讓犯罪者不敢再犯、共同保育國土安全。

環保局表示，聯盟代表也在會議中宣示「跨域聯盟、伸張環境正義、守護桃園、保育國土」價值，交流環保犯罪查緝經驗、科技執法應用，自105年至112年10月15日，透過結盟機制及合作，共查緝985件案件、移送人數達815人、裁罰金額達916萬元。