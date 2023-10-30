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桃園天羅地網監視器每年僅新增100支 議員憂治安破口

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市每年新建天羅地網監視器僅約100支，多位議員質疑編列預算不足，市警局回應，明年已爭取7億1416萬餘元建置預算，會以汰舊為主、新設為輔，以免排擠額度。圖／桃園市警局提供
桃園市每年新建天羅地網監視器僅約100支，多位議員質疑編列預算不足，市警局回應，明年已爭取7億1416萬餘元建置預算，會以汰舊為主、新設為輔，以免排擠額度。圖／桃園市警局提供

桃園市每年新建天羅地網監視器僅約100支，多位議員質疑編列預算不足，尤其重劃區監視器數量更不足，憂心成為治安黑洞。市警局回應，明年已爭取7億1416萬餘元建置預算，會以汰舊為主、新設為輔，以免排擠額度，並持續針對重劃區、新闢道路等地點增設監視器。

市警局今天到議會工作報告，議員李宗豪直言，龜山許多里長都反映里內監視器不足，向警方反映，卻表示每個分局一年只能新裝10支監視器，不只老舊社區治安有漏洞，龜山許多重劃區的新闢道路也沒有監視器，若出事只能跟民間調閱監視器畫面，但民間監視器品質良莠不齊，恐影響辦案進度。

議員孫韻璇表示，雖理解天羅地網系統的設備維護和租賃費用高昂，限制增設數量，但針對重劃區、新社區、新闢道路仍應增設，尤其新蓋的社宅內涵蓋家庭服務中心、幼兒園、運動館和里民中心，人潮來往眾多，更是治安要點。議員鄭淑方也認為，相對都會區，楊梅幅員廣闊、位處偏鄉，需要警方多爭取經費支持。

警察局長吳坤旭坦言，天羅地網系統造價昂貴，已爭取7億1416萬元預算，明年將建置4100支監視器，因應攝影機租約及使用年限到期，會汰舊為主、新設為輔，其中新增100支、汰換4000支。

吳坤旭表示，目前桃園天羅地網共建置2萬2248支攝影機，若以土地面積計算，建置密度是六都為第2，僅次台北市；依人口數計算，密度也在六都排第3；其中具車牌辨識功能的攝影機有1萬4014支，數量為全台第1。

吳坤旭表示，重劃區有重劃基金，若地方有增設需求，可使用相關資源，針對新闢道路或其他監視器不足的區域，警局也會爭取預算建置；至於公園、地下道、自行車步道等地點若有設置監視器需求，警局也會協助主管機關編列預算設置或委由警察局代辦設置。

監視器 重劃區 議員

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