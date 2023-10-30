辦活動臉譜男鬧場遭批無作為 高虹安：警有蒐證

民進黨竹市立委參選人林志潔今天表示，竹市28日舉辦萬聖節活動，市民遭畫有八家將臉譜男子包圍，新竹市長高虹安與警方無作為是失職。高虹安指出，警方全程蒐證，依法執行。

林志潔與民進黨新竹市議會黨團今天召開記者會表示，新竹市28日晚間舉辦萬聖節遊行，市民參加遊行卻遭不明黑衣人士圍堵限制行動，譴責高虹安與新竹市警察局長張素菱無作為，失職無法保護市民與孩童安全，會後將前往市警局，要求警方查辦此案。

林志潔會中表示，這次萬聖節變裝遊行中，打扮成提款機的男子遭到多名畫臉譜的男子包圍，妨礙提款機發放糖果給孩子，並在有兒童的公眾場合抽菸嚼檳榔，也妨礙變裝者移動，已構成強制罪。

她指出，這些涉嫌不法行為，事發當時經在場民眾向警察投訴，警察卻無作為，事後新竹市政府及警察局也沒有任何偵辦動作，卻只想以菸害防制法移送草草結案，有包庇之嫌。

林志潔說，市政府及警局應該要盡速啟動偵查，依刑事訴訟法的規定，檢警調知有犯罪，應即開始偵查，這是一個義務，沒有裁量的空間。

高虹安今天接受媒體聯訪表示，有不少家長反映看到「新政治提款機」很難過，以發糖果方式誘導孩子認識政治語言與嘲諷，且在此裝置上有很多屬於網路側翼、霸凌語言或抹黑言論，她譴責政治介入。

高虹安說，遊行時員警也有詢問提款機裝扮人士是否要提告，但對方透過友人表達不需要，沒有遭強制或限制自由，警方當下先蒐證。

高虹安表示，雖然當事人沒有告發，但警察局向地檢署報請調查，由檢方釐清，市警局能做的、該做的都做了。

新竹市警察局今天提供新聞資料指出，28日晚間的萬聖節遊行活動人潮多、且行進緩慢，提款機裝扮者能自主移動，並與民眾互動合照、發放糖果，但為避免衍生衝突，現場由第二警分局加派警力到場蒐證戒護。

警方表示，活動結束後，警方檢視現場蒐證影像查辦8名臉譜男是否涉嫌強制罪或其他不法行為，全案已報請新竹地方檢察署指揮偵辦。