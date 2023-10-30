萬聖節「提款機」風波 林志潔、綠營開記者會籲警立即偵辦

民進黨立委參選人林志潔、新竹市議會民進黨團今天開記者會，針對新竹市萬聖節遊行中，新政治提款機遭到不明黑衣人士圍堵，譴責市長高虹安及警察局長張素菱毫無作為，嚴重失職無法保護市民、孩童的安全。記者會結束後，民進黨團成員並前往市警局要求警方查辦滋事份子，以維護市民安全及言論自由。

林志潔表示，在萬聖節變裝遊行中，有畫臉譜的黑衣人包圍民眾打扮成的提款機，妨害他發放糖果給小朋友。並且在有兒童在的公眾場合，抽菸嚼檳榔並妨礙變裝者移動，這已經構成了刑法的強制罪。此外也可能構成社會秩序維護法關於「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」的規定，以蒙面或扮裝其他方式滋擾驚嚇他人，或是在公眾出入場所騷擾他人。

林志潔說，事發當時經在場民眾向警察投訴，警察卻毫無作為，事後市政府及警察局也沒有任何偵辦，只想以菸害防治法移送草草結案有包庇之嫌。呼籲儘速啟動偵查，依刑事訴訟法的規定，檢警調知有犯罪，應即開始偵查，這是義務，沒有裁量的空間。