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萬聖節「提款機」風波 林志潔、綠營開記者會籲警立即偵辦

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨立委參選人林志潔、新竹市議會民進黨團今天開記者會。記者郭政芬／攝影
民進黨立委參選人林志潔、新竹市議會民進黨團今天開記者會。記者郭政芬／攝影

民進黨立委參選人林志潔、新竹市議會民進黨團今天開記者會，針對新竹市萬聖節遊行中，新政治提款機遭到不明黑衣人士圍堵，譴責市長高虹安及警察局長張素菱毫無作為，嚴重失職無法保護市民、孩童的安全。記者會結束後，民進黨團成員並前往市警局要求警方查辦滋事份子，以維護市民安全及言論自由。

林志潔表示，在萬聖節變裝遊行中，有畫臉譜的黑衣人包圍民眾打扮成的提款機，妨害他發放糖果給小朋友。並且在有兒童在的公眾場合，抽菸嚼檳榔並妨礙變裝者移動，這已經構成了刑法的強制罪。此外也可能構成社會秩序維護法關於「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」的規定，以蒙面或扮裝其他方式滋擾驚嚇他人，或是在公眾出入場所騷擾他人。

林志潔說，事發當時經在場民眾向警察投訴，警察卻毫無作為，事後市政府及警察局也沒有任何偵辦，只想以菸害防治法移送草草結案有包庇之嫌。呼籲儘速啟動偵查，依刑事訴訟法的規定，檢警調知有犯罪，應即開始偵查，這是義務，沒有裁量的空間。

林表示，單純裝扮成一台提款機表達想法並無任何不當言論和行為，應受到憲法保護，這是法治社會最基本對人民表意自由的尊重。

針對新竹市萬聖節遊行中，新政治提款機遭到不明黑衣人士圍堵，譴責高虹安市長及警察局長張素菱毫無作為。記者郭政芬／攝影
針對新竹市萬聖節遊行中，新政治提款機遭到不明黑衣人士圍堵，譴責高虹安市長及警察局長張素菱毫無作為。記者郭政芬／攝影
民進黨團成員前往市警局要求警方立即查辦滋事份子，以維護市民安全及言論自由。記者郭政芬／攝影
民進黨團成員前往市警局要求警方立即查辦滋事份子，以維護市民安全及言論自由。記者郭政芬／攝影

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