新竹縣市首度辦閱讀嘉年華 11月起近百場閱讀盛宴

提升大新竹閱讀環境及量能，新竹縣市首次聯合舉辦「Color My World閱讀嘉年華」活動，宣布11月1日起至12月17日，近百場系列講座及閱讀推廣活動將於大新竹22個公共圖書館舉行，邀大小愛書人共享閱讀樂趣。

今天於新竹市圖書館龍山分館舉辦啟動記者會，新竹市長高虹安與新竹縣長楊文科共同為活動揭開序幕，高虹安表示，縣市圖書館自109年首先開啟一證通服務後，大新竹地區民眾共享200萬餘冊的圖書資源及電子平台，讓縣市生活更加緊密，閱讀量能不斷增長。

為持續提供優質的閱讀環境及資源，市府團隊今年持續精進各項圖書館服務，包含統一館員制服，以嶄新專業形象在各分館為民眾服務；龍山分館未來也將活化5至9樓空間，增設藏書及閱覽空間、講堂、排練室等；此外，目前亦已編列相關預算，明年預計將延長部分分館開館時間，讓更多市民享受優質圖書館服務。

高虹安說，今年新竹縣市成立了「新竹縣市整合溝通平台」，除了積極合作改善交通與民生議題，文化教育層面也更加精進，此次「Color My World閱讀嘉年華」活動結合新竹縣市共22個公共圖書館及書店，辦理主題書展、親子共讀、青年講座、劇場表演、說故事活動、行動書車巡迴等近百場活動，邀請新竹縣市讀者共同挖掘知識寶藏，用閱讀繽紛生活。

「自擔任縣長5年來，今年是首次與新竹市合作辦理閱讀嘉年華。」縣長楊文科說，新竹是文風鼎盛、人才輩出的地方，今天進一步合辦閱讀嘉年華，促進新竹地區民眾的閱讀風氣，讓借書、還書更方便，也讓縣市之間的連結更加緊密。

新竹市文化局代理局長李欣耀說明，今年竹市閱讀活動包括大師講座、青年職涯探索、親子共讀、新住民異國文化、兩性議題等類別，邀請重量級講者，包含聞天祥老師分享經典電影、金曲歌手黃子軒、呂薔透過創作帶領民眾深入認識本土文化，為年輕人開設職涯探索及投資講座，探索時下新興行業及理財之道，內容多元，歡迎市民踴躍參與。