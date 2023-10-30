苗栗縣授證99家食品業 鍾東錦加碼縣府主動出擊評核

苗栗縣政府今天授證99家「優級」、「良級」食品業者，縣長鍾東錦加碼，要求縣府文化觀光局、衛生局研議，星級評核餐廳、小吃店，由縣府掛保證幫忙行銷，讓民眾吃好，放心、安心食用。

縣府衛生局邀約，及業者意願參加食品優良分級評核活動，今年首度納入外食人口多的聯合大學、育達科技大學，及仁德醫護管理專科學校內外周邊餐飲業，依原料保存、食材驗收、製程管理，及飲食標示項目評核，鍾東錦等人今天授證70家優級，29家良級業者。

99家通過優、良級評核業者，獲得2年效期標章獎座，名單公布在衛生局的網站，供消費者參考，鍾東錦並宣布，文觀局、衛生局主動出擊，接受餐廳、小吃店報名，由縣店評核星級。

鍾東錦說，好吃、好料，及衛生管理有一套的餐廳、小吃店，多數的在地人都知道，因此星級評核，開始以「浪漫台3線」頭份市到卓蘭鎮沿線，及慢城三義鄉為主，且業者不時要接受縣府相關的稽核監督，由縣府掛保證，公布在網站幫忙行銷。

另，鍾東錦並分享，有一次到縣議員楊明燁家中做客，楊明燁太太準備許多好料招待，就拜託一件事，希望學生營養午餐好吃，鍾東錦表示，明年營養午餐加碼10元，1年約1億元，已編入預算，希望可以進步，甚至成為學生上課的動力。