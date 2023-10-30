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3屆苗栗市代朱毅君病逝 開心果讓人不捨與追思

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
3屆苗栗市民代表朱毅君昨天晚上因病過世，享年41歲，生前行誼讓人不捨與追思。圖／擷自朱毅君臉書
3屆苗栗市民代表朱毅君昨天晚上因病過世，享年41歲，生前行誼讓人不捨與追思。圖／擷自朱毅君臉書

3屆苗栗市民代表朱毅君今年7月20日腦幹出血送醫搶救，昨天晚上因肺炎過世，享年41歲，他貌似已故藝人馬如龍，生前幽默風趣，堅持理念也是國民黨中生代明星，行誼讓人不捨與追思。

朱毅君在苗栗市民代表競爭激烈的南苗第二選區，連三屆脫穎而出，今年3月26日卸任國民黨苗栗縣青工總會長，縣長鍾東錦太太陳美琦辦理回復國民黨籍，朱也受到矚目，地方政壇視為國民黨中生代明星。

朱毅君今年7月20日晚間在苗栗市貓裏山公園附近，開車途中發生腦幹出血，他打電話求救，被發現後送醫搶救，一直陷於昏迷，病情沒有起色，因肺炎昨晚過世，享年41歲，市代第二選區名額3人，缺額沒有過半，不用辦理補選。

他生前行誼讓人追思與懷念，選舉喊出「只要鄉親一句話，不怕做到『肝硬化』」，經常帶著寵物大白狗「冬菇」為民服務，冬菇個性溫馴惹人疼愛，他常說如果選舉公報用冬菇的頭像，搞不好會得到更多選票，幽默風趣可見一斑。

朱毅君過世，市民代表李建宏有感，李建宏說，朱代表發生事情的當晚，與他一起訂了外送，晚上9點多才一起吃晚餐，大概是晚上10點半左右與朱代表道別，約莫10點55分，就出狀況了。

李建宏說，朱代表長得像海角七號馬如龍扮演代表會主席，大家要等你醒來為鄉親服務，但101天的長期抗戰，終究挨不過另一個世界的召喚，希望總是樂天、總是帶給大家歡笑的朱代表，再無牽掛、再無苦痛，繼續幽默的言談、開朗的笑聲。

國民黨

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