高空索道、環湖自行車 明德水庫轉型拚觀光

苗栗縣頭屋鄉明德水庫曾風光一時，縣府提出「明湖水岸遊憩帶亮點計畫」6大行動計畫，打造「水漾明湖」新品牌，以陸海空遊憩區新概念進行建設，昨授證16間亮點店家，由勞工育樂中心變身的水漾月明度假文旅也開幕，為當地觀旅注入新氣象。

「水漾明湖」陸的部分，客委會匡列第一期補助2.2億多元，縣府配合2500多萬元，優先推動南岸環湖自行車道3.3公里，規畫2025年底完工。

海的部分，海棠島區OT案11月1日要審查資格，縣府規畫海棠島旁靜水區作為無動力水域遊憩活動場域，設置停車場、解說區域等設施，同時改善蘇堤步道環境，工程預計明年1月底完工，營運項目OT得標廠商申請，由縣府審查。

至於空的部分，碼頭區ROT案已完成廠商資格審查，縣府後續將就計畫書審議，辦理地方公聽會，促參案內容包括建置碼頭至鴛鴦島高空索道、空中自行車，另水庫復駛電動遊艇，相關工程預定今年底完工，如果順利明年5月可望促參案簽約。

縣府秘書長陳斌山、文化觀光局長林彥甫等人，昨授證6大行動計畫輔導16間亮點店家、18名高空繩索種子教官及19名獨木舟丙級種子教練授證，為迎接明德水庫海、陸ROT及OT案做足準備。