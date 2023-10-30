未依強制罪查辦 竹警：雙方未衝突

嘲諷新竹市長高虹安的「新政治提款機」遭8名畫有八家將臉譜的男子包圍，綠營議員不滿這群人已明顯違反強制罪，警方卻未查辦。新竹市警方昨說，已掌握8人身分，但因雙方無肢體或言語衝突，「提款機」裝扮者也表示未遭不法侵害，因此以違反菸害防制法，將其中1名抽菸的臉譜男函請市府裁罰。

新竹市警察局二分局表示，前天晚上8時5分收到告發，指萬聖節活動場地有民眾疑似違反菸害防制法，員警依警職法第7條盤查並帶回未滿20歲吸菸男子，男子供稱是看不慣提款機，與友人畫上臉譜自發性來包圍；而「提款機」裝扮者也表示不提告，不需警方介入處理，因此警方以維護現場秩序為主。

民進黨竹市立委參選人林志潔指出，數人包圍提款機快一小時，這樣是實施強制罪的現行犯，依法應立刻逮捕。她說，不管變裝者是否要提告，強制罪是非告訴乃論之罪，呼籲檢調要徹查這樣的犯罪行為。

至於網路上出現綠營是自導自演的說法，林志潔說，這是做賊喊捉賊，若警方能盡速破案，有無自導自演自然水落石出，如果只想以菸害防法移送草草結案，就有包庇之嫌。

「新竹市警方處理不及格。」時力竹市立委參選人邱顯智也說，警方應介入處理排除，而非只站在旁邊蒐證，並呼籲高虹安務必查明真相，追究相關責任。

民進黨議員陳建名、楊玲宜呼籲高虹安對此事表態，要求高虹安和警方徹查嚴懲此事，給社會大眾交代和說明。

據了解，警方已掌握數名年輕男子身分，但依照辦案程序，此件沒有被害人，僅有單方面的蒐證與資料，案子尚未成立，警方仍會後續偵辦釐清。

市府指出，自製的提款機旁，出現畫有臉譜民眾抽菸、嚼檳榔，已由市警局處理，並移請衛生局裁罰。現場有許多孩童，吸菸行為不僅違反菸害防治法，更是對孩子最不良的示範。