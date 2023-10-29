統一發票盃路跑1.8萬人響應 募72.9萬張發票全數捐公益

財政部統一發票盃路跑活動今在台中中央公園登場，今年由財政部與兆豐金控共同主辦，吸引1.8萬人報名參加，此次共募集發票72萬9168張，全數捐贈給20個社福團體做公益。

統一發票盃路跑活動今年邁入第14年，分為半馬組21公里、挑戰組10公里及休閒組3公里，由財政部長莊翠雲、兆豐金控董事長雷仲達等人鳴槍起跑，半馬組及挑戰組賽道經中部最高的斜張橋科湳愛琴橋，是跑者難得的體驗。

財政部中區國稅局表示，舉辦路跑活動不僅可提倡全民運動風氣，並藉募集發票幫助社福團體，更重要的是宣導民眾消費時主動索取統一發票及利用載具儲存雲端發票，同時也鼓勵民眾下載財政部統一發票兌獎APP，響應發票開立至兌領獎全程無紙化，落實節能減碳愛地球。

財政部所屬國稅局、兆豐金等在活動現場設置宣導攤位，提供闖關遊戲、有獎徵答及行動支付結合雲端發票體驗，主辦單位安排表演、抽獎等活動，現場熱鬧滾滾。