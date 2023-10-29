桃園汙水下水道接管率低、施工太久 阻礙交通引民怨

桃園汙水下水道接管普及率23.42%，在六都敬陪末座，市府全力趕工，但工程占用道路情況有增無減，引發各地民眾不滿，多名議員要求改善。水務局表示，桃園2處水資源回收中心明年啟用後，接管用戶數預估每年成長3%，2026年可望達34%目標，市府也會加強防護，協調義交指揮，避免影響交通。

營建署統計，截至9月，六都汙水下水道普及率最高的直轄市，依序是台北市87.25％、新北市71.94％、高雄市49.77％、台南市27.6％、台中25.96％，桃園僅23.42%，排名墊底。

議員林政賢直言，桃園汙水下水道工程起步晚，雖多年來已從6％提升至超過2成，但在六都中持續敬陪末座，與其他五都仍有一大段距離。

議員徐景文、黃崇真表示，中壢汙水下水道工程期程拖延，不只進度慢，更影響許多車流量大的路口，像SOGO百貨鄰近的環北路、新生路、慈惠三街等施工重點，地方居民怨聲載道，近日百貨公司將舉辦周年慶，恐加劇亂象，要求市府盡速處理。

議員張碩芳也不滿，桃園區春日路、中山路、同安街等幹道，遍地可見汙水下水道的工地，年初才發生龍舟國手墜井身亡事故，如今施作的防護跟事發前看來沒差別，且全堆在路邊「像垃圾一樣雜亂不堪」，車輛行經都有困難，呼籲市府要加強工程進度如期完成。

水務局長劉振宇回應，截至9月桃園已有21萬666戶接管，相較其他五都雖落後，但中壢及埔頂水資源回收中心2系統明年啟用後，汙水接管用戶數可望大幅提升；對於道路工程引發民怨，市府會增加防撞筒、柵欄、2層防撞墜網加強防護，並協調義交在校園附近指揮交通。

水務局表示，桃園目前完成12處汙水下水道系統及3個集汙區，下水道普及率較去年成長2.84%，幅度為六都第一、全國第二，後續也會採政府自辦及促參方式同步併行，積極向中央爭取預算補助，加速施工進度。